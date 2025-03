Jeep presenta la Gladiator Big Bear Edition 2025 in esclusiva per la California

Jeep celebra il Golden State, presentando la nuova Jeep Gladiator Big Bear Edition 2025, disponibile esclusivamente per i clienti in California. “La nostra Jeep Gladiator Big Bear Edition 2025 offre ai californiani la loro interpretazione unica del Gladiator, con un pick-up che offre contenuti popolari di serie e a un ottimo prezzo, oltre alle capacità Jeep e alla libertà open-air esclusiva della categoria”, ha affermato Bob Broderdorf, amministratore delegato del marchio Jeep. “È il compagno perfetto per esplorare la geografia straordinaria della California, che tu stia andando verso le sue coste sabbiose, le sue vette aspre o i suoi vasti deserti”.

Debutta la Jeep Gladiator Big Bear Edition

La Jeep Gladiator Big Bear Edition 2025 è chiamata così in omaggio sia all’omonima area ricreativa del lago di montagna per tutte le stagioni della California meridionale, sia a quell’icona naturale di potenza vista sulla bandiera dello stato, l’orso grizzly della California. Basata sulla Jeep Gladiator Sport S ben equipaggiata, questa edizione speciale combina nuovi miglioramenti esterni e badge Big Bear su misura per cofano e portellone posteriore, con capacità off-road tramite Jeep Command-Trac 4×4 part-time e scatola di rinvio a due velocità con rapporto di trasmissione a bassa velocità di 2,72:1.

La Jeep Gladiator 2025 migliora sicurezza, connettività e intrattenimento con un’ampia connettività digitale a bordo veicolo. I clienti ottengono tre mesi di servizi Jeep Connect, con opzioni per un massimo di 10 anni di accesso al pacchetto sicurezza e protezione e cinque anni di accesso al pacchetto prestazioni del veicolo. Il veicolo supporta aggiornamenti over-the-air (OTA) per un’evoluzione continua del software.

Il sistema Uconnect 5 include AppMarket, un hub su schermo per funzionalità connesse, app di avventura come Geocaching e The Dyrt e giochi come Soduku. Lo store digitale di AppMarket semplifica la gestione degli account, consentendo agli utenti di scoprire e acquistare pacchetti di servizi connessi dalla schermata principale del veicolo, tra cui hotspot Wi-Fi, Jeep Offroad Pages Plus e SiriusXM Radio.

La Jeep Gladiator Big Bear Edition 2025 è limitata a 5.000 unità ed è ora disponibile presso i concessionari Jeep della California, a partire da un prezzo consigliato al pubblico negli Stati Uniti di $ 46.090 (esclusa una commissione di destinazione di $ 1.895). Questa edizione offre una gamma di opzioni di colore esterno, tra cui il nuovo colore ’41 del 2025, più nero, Bright White, Granite Crystal, Hydro Blue, Firecracker Red e Anvil.

Oltre a presentare questo nuovo modello solo per i californiani, Stellantis North America ha anche teso una mano al Golden State per aiutarlo con i suoi sforzi di recupero intorno agli incendi di Los Angeles. L’azienda ha donato $ 500.000 alla United Way of Greater Los Angeles Wildfire Response, insieme alle campagne di soccorso dei dipendenti nel suo campus di Auburn Hills, Michigan, e presso gli stabilimenti di produzione e Mopar, raccogliendo sia cibo che beni di prima necessità.