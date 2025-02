Jeep Wrangler e Gladiator 4xe riceveranno presto una nuova trasmissione ibrida ad alte prestazioni

Il 2026 segnerà un’importante evoluzione per la gamma di veicoli ibridi del marchio Jeep, con aggiornamenti significativi sia per la Jeep Wrangler Unlimited (JL) sia per il nuovo Gladiator (JT) 4xe. Secondo le informazioni in nostro possesso, entrambi i modelli saranno equipaggiati con la sofisticata trasmissione automatica ibrida plug-in (PHEV) 8HP80PH sviluppata da ZF. Questo avanzato sistema di trasmissione promette di offrire prestazioni superiori rispetto all’attuale 8HP75PH, già utilizzata sulla Wrangler 4xe.

L’avanzato sistema di trasmissione promette di offrire prestazioni superiori a Jeep Wrangler e Gladiator

Il nuovo sistema di Jeep Wrangler e Gladiator 4xe è in grado di generare una potenza massima di 215 cavalli (160 kW) e una coppia di 450 Nm grazie al suo motore elettrico, un netto miglioramento rispetto agli attuali 134 cavalli (100 kW) e 245 Nm. Questo si traduce in accelerazioni più brillanti, cambi marcia più fluidi e una guida fuoristrada ancora più performante, il tutto con un’efficienza energetica ottimizzata e un’autonomia elettrica migliorata.

Una caratteristica distintiva dello ZF 8HP80PH è il suo elevato livello di integrazione e il design modulare. A differenza dei vecchi sistemi ibridi che ospitano unità di controllo elettroniche separate, questa trasmissione incorpora completamente il controllo elettronico del motore nell’alloggiamento della trasmissione. Questa innovazione riduce la complessità del cablaggio, migliora la sicurezza, semplifica l’assemblaggio e riduce i costi di manutenzione.

La trasmissione trae vantaggio anche dal motore elettrico ad alta tensione di nuova generazione di ZF, che utilizza barre di rame saldate al posto del tradizionale filo di rame arrotolato. Questo design aumenta il tasso di riempimento del rame, portando a una maggiore densità di potenza senza espandere le dimensioni della trasmissione. Un sistema di controllo idraulico migliorato migliora ulteriormente l’efficienza. Utilizzando valvole di cambio diretto, la nuova unità idraulica di piccolo volume riduce il fluido idraulico richiesto da 3,1 litri a soli 1,8 litri. Ciò riduce al minimo la perdita di resistenza e ottimizza le prestazioni del sistema.

La trasmissione automatica ibrida plug-in 8HP80PH di ZF che troverà spazio nei nuovi Jeep Wrangler e Gladiator introduce importanti innovazioni rispetto ai sistemi precedenti, tra cui un avanzato sistema di pompa shunt a potenza singola che sostituisce la tradizionale configurazione a doppia pompa. Grazie a questa tecnologia, quando il motore a combustione interna è spento, un piccolo motore elettrico mantiene attiva la pompa dell’olio, garantendo una pressione idraulica costante e un funzionamento ottimale in tutte le condizioni di guida.

Un altro aspetto rivoluzionario della nuova trasmissione è la capacità di guida esclusivamente elettrica. I futuri modelli Jeep 4xe del 2026 equipaggiati con l’8HP80PH potrebbero offrire un’autonomia fino a 50 km in modalità completamente elettrica e raggiungere velocità di 120 km/h senza avviare il motore a benzina. Sebbene queste prestazioni potrebbero variare per le versioni di Jeep Wrangler e Gladiator più orientate all’off-road, l’integrazione di questa tecnologia rappresenta un significativo passo avanti.

Con Jeep sempre più impegnata nell’innovazione ibrida, l’introduzione della trasmissione ZF 8HP80PH segna un’evoluzione importante per il marchio. Secondo le nostre fonti, la Jeep Wrangler 4xe aggiornata entrerà in produzione nel quarto trimestre del 2025, mentre il Gladiator 4xe farà il suo debutto nei primi mesi del 2026. Entrambi i modelli saranno assemblati presso il Toledo Assembly Complex, in Ohio, confermando l’impegno del marchio nella transizione verso una mobilità più efficiente ed ecologica.