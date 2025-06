Jeep Compass: l’offerta di giugno 2025 fa risparmiare 12.000 euro sul prezzo di listino

Jeep Compass, non la nuova generazione presentata ad inizio maggio ma il vecchio modello, è protagonista di una promozione molto ma molto interessante a giugno 2025 in Italia con uno sconto su prezzo di listino che al verificarsi di determinate condizioni può arrivare addirittura a 12.000 euro. Si tratta insomma di un’occasione unica per chi ha messo nel mirino il popolare modello volendo approfittare del fatto che essendo ormai le ultime unità i prezzi sono scesi molto.

Offerta super a giugno 2025 per la vecchia Jeep Compass: ecco quanto si risparmia

La promozione più interessante riguarda la Jeep Compass 1.3 Plug-In Hybrid in allestimento Altitude, normalmente a listino per 50.100 euro ma disponibile per tutto il mese a 38.100 euro, con uno sconto di ben 12.000 euro. Si tratta di un SUV 4xe con trazione integrale, motore PHEV da 1.3 litri e 190 CV: un’ottima opportunità per chi cerca un fuoristrada prestazionale.



In alternativa, è in offerta anche la Compass 1.5 e-Hybrid 130 CV DCT (mild hybrid), sempre Altitude, con un prezzo promozionale di 32.200 euro rispetto ai 40.100 euro di listino. Con finanziamento Stellantis, l’esborso totale (interessi inclusi) è di 37.900 euro. In entrambi i casi, il risparmio è significativo rispetto al prezzo originale.

Nonostante sia già arrivata la nuova generaziome, Jeep Compass rimane in Italia uno dei modelli più venduti in assoluto sul mercato di questo 2025. Con questa promozione e l’arrivo del nuovo modello le probabilità chele vendite crescono ancora sembrano essere piuttosto elevate ora come ora a nostro giudizio.