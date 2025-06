Jeep presenta la Grand Cherokee Signature Edition in India

Jeep India ha annunciato oggi il lancio della Grand Cherokee Signature Edition, una versione raffinata e innovativa, creata per gli appassionati di SUV più esigenti in India. Questa edizione esclusiva unisce comfort di prima classe al carattere iconico di Jeep, elevando la Grand Cherokee a competere e distinguersi dai consolidati player globali del lusso. La Grand Cherokee Signature Edition è progettata non solo per competere, ma per ridefinire le aspettative dei SUV di lusso . Con una presenza imponente e una serie di aggiornamenti ponderati, offre una rara combinazione di audacia americana e raffinatezza globale , fondendo il leggendario DNA 4×4 di Jeep con comfort estremo e tecnologia all’avanguardia.

Il cuore della Signature Edition è una serie di miglioramenti premium che amplificano sia lo stile che la funzionalità. I ​​gradini laterali motorizzati aggiungono eleganza e offrono un accesso senza interruzioni a tutti i passeggeri. All’interno, i passeggeri posteriori possono godere di un coinvolgente sistema di intrattenimento doppio da 11,6 pollici basato su Android con pannelli IPS ad alta risoluzione, un processore Cortex A55 da 2,0 GHz e altoparlanti integrati. Con Wi-Fi, Bluetooth, supporto AUX e controllo a doppio schermo , questo pacchetto di intrattenimento offre un’esperienza di guida in grado di rivaleggiare con SUV o berline di classe executive. A ulteriore conferma delle sue credenziali di lusso, la Signature Edition include telecamere integrate anteriori e posteriori, che offrono una visione a 360° e una maggiore tranquillità in ogni viaggio, rendendola tanto intelligente quanto appagante.

“La Grand Cherokee Signature Edition riflette il nostro impegno costante nell’offrire ai clienti più esigenti miglioramenti esclusivi che esaltino la loro esperienza di guida”, ha dichiarato Kumar Priyesh, Business Head e Direttore – Automotive Brands, Stellantis India. “Questa edizione è progettata per soddisfare le aspettative in continua evoluzione degli appassionati che ricercano lusso senza compromessi, tecnologia intelligente e una presenza su strada distintiva, insieme alla robusta raffinatezza che definisce il marchio Jeep.”

Con disponibilità limitata, la Grand Cherokee Signature Edition è la scelta ideale per i collezionisti: un SUV per chi non si lascia passare inosservato. La Grand Cherokee Signature Edition sarà disponibile presso le concessionarie Jeep in tutta l’India a partire dal 13 giugno 2025.