Jeep Compass 2025: il suo design dovrebbe essere così

A pochi giorni dal suo debutto Jeep Compass 2025 torna a far parlare di se. Dopo le foto spia che vi abbiamo mostrato questa mattina adesso vi mostriamo un render pubblicato dal sito Kolesa realizzato dal designer automobilistico e creatore digitale Nikita Chuicko che immagina quello che dovrebbe essere il design dell’atteso SUV di Jeep. A quanto pare questa è la creazione digitale che maggiormente si avvicina a quello che sarà il design definitivo di questo modello che come sappiamo sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia.

Ecco quale dovrebbe essere il design definitivo della nuova Jeep Compass 2025 che conosceremo tra pochissimo

Kolesa ha analizzato le recenti foto spia di Jeep Compass 2025 e ne ha rimosso le coperture, ottenendo una serie di rendering realistici. Gran parte della fascia anteriore sembra essere perfetta. Tuttavia, non siamo del tutto convinti che il nuovo paraurti avrà lo stesso aspetto. Lo stesso vale per la forma dei fari che fiancheggiano la griglia a sette feritoie, né per le interessanti luci sopra di essa.

Invece il profilo sarà praticamente identico. La Jeep Compass 2025 presenta passaruota squadrati, pannelli laterali muscolosi e maniglie delle portiere tradizionali. I finestrini posteriori a tre quarti sono piuttosto ampi e il veicolo presenta una linea di cintura rialzata e una linea del tetto leggermente arcuata nella parte posteriore. Il posteriore avrà probabilmente un aspetto diverso, e questo vale per il design del portellone, del paraurti e dei fanali posteriori.

Il designer che ha realizzatro queste illustrazioni digitali ha conferito al crossover un aspetto bicolore, utilizzando il bianco per le parti inferiori della carrozzeria e il nero per il tetto, i montanti e le calotte degli specchietti laterali. L’auto monta cerchi a cinque razze doppie di colore grigio, pinze dei freni rosse e rivestimenti in plastica su minigonne, paraurti e passaruota. La scritta “Compass” decora le portiere anteriori e il logo “Jeep” è presente sul frontale e sul portellone posteriore.

La Jeep Compass 2025 adotterà la piattaforma modulare STLA Medium, già impiegata su modelli come Citroën C5 Aircross, Peugeot e-3008 ed Opel Grandland. Questa architettura versatile permette sia motorizzazioni tradizionali che elettriche. Oltre alla versione a zero emissioni mostrata con il prototipo, la gamma comprenderà anche varianti a benzina con sistemi mild hybrid, ibridi plug-in e, probabilmente, una versione elettrica con doppio motore e trazione integrale, sulla scia della Peugeot e-3008. La presentazione ufficiale è attesa per la primavera, mentre il debutto commerciale in Italia è previsto entro fine anno.