Opel consegna la nuova Grandland Electric al museo “automobile welt eisenach”

Nuovissima e già nel museo: mercoledì il CEO di Opel Florian Huettl ha consegnato una nuova Opel Grandland Electric alla collezione dell’“automobile welt eisenach” (“meraviglia”). La nuova ammiraglia Opel è stata presentata a Eisenach un anno fa e da allora continua ad entusiasmare clienti e media specializzati.

Florian Huettl, CEO di Opel, consegna la nuova Grandland Electric al Museo dell’Automobile

Il SUV top di gamma è il primo modello Opel basato sulla modernissima piattaforma media STLA, ottimizzata per i veicoli elettrici. Il modello viene prodotto in tutte le sue varianti di trazione nello stabilimento di Eisenach, che ha anche un proprio reparto batterie. Un’altra particolarità: la nuova Grandland è il primo modello Opel con batterie di un produttore europeo, prodotte dalla ACC di Douvrin, in Francia.

“Il nuovo Grandland Electric rappresenta una vera svolta, con un’autonomia elettrica fino a circa 700 chilometri1 . È stato progettato e sviluppato in Germania e viene prodotto esclusivamente qui a Eisenach. È quindi per me un grande onore che il nostro ultimo modello completi la presentazione della produzione automobilistica di Eisenach dal 1898 nel museo ‘awe’ – ed è un grande piacere che la gamma di modelli Opel esposti a Eisenach si arricchisca anche di un SUV elettrico all’avanguardia”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e Amministratore Delegato di Stellantis Germania.

La Dott.ssa Jessica Lindner-Elsner, direttrice scientifica del Museo e Archivio “awe”, ha sottolineato: “Siamo lieti che oggi il primo rappresentante della mobilità elettrica, costruito a Eisenach, faccia il suo ingresso nella nostra esposizione e vorremmo ringraziare Opel per questo generoso supporto. Questo non solo amplia la nostra esposizione con l’attuale modello Opel di Eisenach, ma getta anche un ponte verso l’inizio della produzione di veicoli qui in città, nel 1898. Già allora, i motori elettrici erano in uso nella Wartburg Motorwagen”.

Opel ed Eisenach sono strettamente legate da 35 anni. Il marchio con il fulmine è stato una delle prime aziende a impegnarsi nei nuovi stati federali nel 1990, anno della riunificazione, gettando così le basi per una storia di successo con le auto “made in Eisenach” che continua ancora oggi. Pochi mesi dopo la fondazione della Opel-AWE-Planungs-GmbH nel marzo 1990 e appena due giorni dopo la riunificazione ufficiale, il 5 ottobre 1990 la prima Opel Vectra uscì dalla catena di montaggio di uno stabilimento AWE. Tre mesi dopo, fu posata la prima pietra del nuovo stabilimento nella città di Wartburg.

Christoph Ihling, sindaco di Eisenach, ha sottolineato: “Mi riempie di orgoglio personale il fatto che la nuova Grandland non solo venga costruita a Eisenach, ma venga anche presentata in modo appropriato in un luogo autentico della storia automobilistica di Eisenach. Il fatto che Opel abbia sede a Eisenach da 35 anni dimostra che gli sforzi congiunti di trasformazione dopo la riunificazione non sono stati un fuoco di paglia. Ancora oggi, continuano ad avere un impatto positivo ben oltre lo stabilimento, garantendo posti di lavoro e prosperità in tutta la regione. Mi impegno affinché questo continui anche in futuro”.

Lo stabilimento di Eisenach è ben preparato per il futuro. Per la produzione della nuova Grandland, l’azienda ha investito 130 milioni di euro nello stabilimento, trasformandolo in un vero e proprio “stabilimento elettrico”, con un reparto batterie e un impianto di produzione in cui il SUV di punta può uscire da una linea di produzione comune con la massima flessibilità in tutte le varianti di trazione.