Nuova Jeep Compass: nuovo avvistamento in Italia a pochi giorni dal debutto

Nuova Jeep Compass sta per debuttare. Mancano davvero pochi giorni alla sua presentazione ufficiale. Nel frattempo nelle scorse ore sul web sono emerse nuove foto spia del prototipo camuffato che sono state realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr. Queste immagini mostrano alcuni dettagli della parte laterale posteriore del SUV di segmento C che Jeep produrrà in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Nuove immagini inedite della nuova Jeep Compass che sta per debuttare

Come è possibile notare da queste foto spia, lo stile della nuova Jeep Compass rimarrà fedele alla tradizione Jeep, con un design robusto e inconfondibile, caratterizzato da linee marcate e volumi squadrati. Il frontale si presenta verticale e imponente, dominato dalla classica mascherina a sette feritoie, firma iconica del marchio, che sulle versioni elettriche sarà completamente chiusa per migliorare l’aerodinamica.

Tra i dettagli tipici del DNA Jeep non mancano i passaruota trapezoidali, presenti anche sulla nuova generazione della Compass. Il cofano motore e il tetto mantengono un’impostazione pressoché piatta, contribuendo a rafforzare l’aspetto solido e funzionale del veicolo. Sul retro, i gruppi ottici si estendono per l’intera larghezza e integrano un inserto lucido che racchiude al centro il logo Jeep, aggiungendo un tocco moderno a una struttura che conserva intatta l’essenza del marchio.

Ricordiamo che la nuova Jeep Compass sarà prodotta su piattaforma STLA Medium e avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale. Inoltre arriverà sul mercato in versione ibrida che sarà la entry level e con quella elettrica al 100 per cento che invece sarà la top di gamma. Il debutto commerciale è previsto inizialmente con due versioni: una mild hybrid da 145 CV, spinta da un motore tre cilindri 1.2 abbinato a un sistema elettrico a 48 Volt e a un cambio robotizzato doppia frizione, e una variante completamente elettrica da 213 CV, entrambe con trazione anteriore. In una fase successiva, la gamma si arricchirà con l’arrivo di una versione ibrida plug-in da 194 CV e almeno un’ulteriore opzione elettrica ad alte prestazioni, dotata di due motori per una potenza complessiva di 375 CV e trazione integrale elettrica, promettendo prestazioni elevate e una guida ancora più versatile.