ADAC Opel Electric Rally Cup: apertura della stagione 2025 a Sulingen

Insieme all’ADAC, Opel sta suscitando scalpore a livello internazionale come pioniere del rally elettrico dal 2021. Per la sua quinta stagione, che inizia il 25 e 26 aprile con l’ADAC Actronics Rallye Sulingen, l’ ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” promette ancora una volta emozioni forti. Con questa competizione, Opel dimostra in modo impressionante: il rally elettrico ispira e funziona!

Al via l’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 “powered by GSe” dal 25 al 26 aprile

La Opel Corsa Rally Electric si è affermata come un’auto da rally veloce, affidabile e maneggevole. La tecnologia vicina alla produzione di serie di questa vettura elettrica da 100 kW (136 CV), che vanta una coppia di 260 Nm, è ideale per le sfide quotidiane dei rally. Ad oggi, le auto da rally elettriche di Rüsselsheim hanno completato 31 gare in sei paesi diversi (Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Francia), percorrendo circa 43.700 chilometri. I componenti elettrici come motore, batteria e inverter, tutti mutuati dal veicolo di serie, si sono sempre dimostrati affidabili.

Le performance di ricarica sono altrettanto straordinarie. Complessivamente, le batterie da 50 kWh dei veicoli da rally hanno affrontato circa 1.440 cicli di ricarica rapida durante le competizioni, gestendo senza problemi questo intenso stress. Un controllo recente, svolto presso il “Battery Refurbishment Centre” di Rüsselsheim (offerto gratuitamente ai team rally), ha evidenziato una capacità impressionante di almeno il 98% per tutte le unità di accumulo. Inoltre, l’infrastruttura di ricarica elettrica dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” ha superato le aspettative, dimostrandosi potente, affidabile e sostenibile nei suoi primi quattro anni di utilizzo.

Non sorprende quindi che l’interesse per la prima e finora unica coppa monomarca di rally elettrica al mondo continui a essere inarrestabile. Includendo l’imminente gara di apertura della stagione a Sulingen, la coppa ha visto un totale di 63 piloti, tra cui 12 donne, provenienti da 13 nazioni competere per la vittoria.

Diverse importanti associazioni motoristiche utilizzano la piattaforma per lo sviluppo completo dei talenti. Il Belgio, con il supporto del RACB, continuerà a seguire i suoi programmi junior, con la giovane Thyrsa Eertmans a rappresentare il paese. L’Olanda, tramite la KNAF, sarà presente con Fabian Kamermans, già esperto nel contesto della Coppa. Dall’Austria, grazie al sostegno dell’ÖAMTC, si aggiungono alla Coppa due talenti promettenti: Marcel Neulinger e Maximilian Lichtenegger. Il Belgio sarà ulteriormente rappresentato anche da Tom Heindrichs. Tra i volti di spicco, troviamo anche il fratellastro di Thierry Neuville, il quale ha esordito brillantemente nella Corsa Rally Electric con una vittoria nella finale della Coppa dello scorso anno, svoltasi durante il Rally dell’Europa Centrale.

Lo spagnolo Alex Español e il francese Anthony Rott continueranno a essere protagonisti. La Germania avrà una solida presenza, con Christian Lemke, Kilian Nierenz, Johannes Wittenbeck, Simon Steitz e Arwed Jungnickel, tutti già al volante della Corsa Rally Electric. Inoltre, il vincitore dell’ADAC Clubsport Rallye Sprint Cup 2024, Sebastian Lange, prenderà parte all’apertura di stagione a Sulingen. A completare la schiera ci sarà l’irlandese Aoife Raftery, con esperienza nel Campionato Europeo Rally Junior, pronta a correre al volante della Corsa Rally Electric a Sulingen. “Opel e ADAC hanno confermato l’affidabilità del loro progetto rally elettrico congiunto”, ha affermato Jörg Schrott, responsabile di Opel Motorsport.

“Le Opel Corsa Rally Electric sono veloci, affidabili e offrono un’esperienza di guida emozionante, come confermano con entusiasmo i numerosi piloti provenienti da tutta Europa. La nostra infrastruttura di ricarica elettrica ha dimostrato di saper rispondere senza problemi alle dure sfide imposte dai rally. Con Laurent Pellier, Timo Schulz, Calle Carlberg e Luca Pröglhöf, ben quattro campioni di coppa hanno ottenuto la qualificazione ai Campionati Europei Juniores. La nostra piramide di talenti rappresenta un grande stimolo per i giovani partecipanti. In breve, possiamo ripetere con certezza: i rally elettrici funzionano. Opel lo dimostra.”