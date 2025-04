Nuova Jeep Renegade 2027: i dubbi su design, motori, prezzi e dimensioni

Nuova Jeep Renegade è sicuramente una delle vetture che in futuro saranno lanciate sul mercato da Stellantis a far discutere maggiormente appassionati e addetti ai lavori. Infatti a proposito di come saà questo futuro SUV di Jeep permangono seri dubbi a proposito del suo design, della sua gamma di motori, dei suoi prezzi e infine anche delle dimensioni. A dire il vero ora come ora non ci sono sicurezze nemmeno sull’anno di debutto. Infatti c’è chi pensa che possa arrivare nel corso del 2027 e chi invece ritiene che questa auto possa essere svelata verso la fine del decennio.

Ecco cosa sappiamo e cosa non sappiamo sulla nuova Jeep Renegade

Per quanto riguarda le dimensioni, sembra abbastanza sicuro che la nuova Jeep Renegade dovrebbe guadagnare qualche cm. Questo allo scopo di differenziarsi maggiormente dalla Jeep Avenger e avvicinarsi alla nuova Jeep Compass colmando una lacuna presente nella gamma della casa automobilistica americana di Stellantis. Attualmente il modello misura 4,24 metri ma si dice che dovrebbe superare quota 4,3 metri. Questo ovviamente modificherà anche il suo design che a quanto pare sarà meno squadrato rispetto al modello attuale.

Inoltre Renegade con la sua futura generazione otterrà tutti quegli elementi di design visti nelle più recenti creazioni di Jeep ed in particolare quelle relative alla Jeep Avenger e alla recente Jeep Wagoneer S. Un’idea più precisa della direzione di stile verso cui andrà la nuova Jeep Renegade la avremo tra pochi giorni quando sarà svelata la nuova Jeep Compass. Infatti le due auto avranno molti elementi di design in comune per garantire il necessario family feeling di gamma.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, inizialmente si pensava che Renegade come del resto quasi tutte le future auto di Stellantis lanciate verso fine decennio avrebbe avuto una gamma di soli motori elettrici al 100 per cento. Ma questa ipotesi, con l’addio di Carlos Tavares e la resistenza dei consumatori alle auto elettriche che crescono più lentamente del previsto, sembra ormai essere stata superata. Dunque la futura gamma di motori della nuova Jeep Renegade salvo sorprese clamorose non avrà solo versioni a zero emissioni ma ci saranno anche varianti dotate di motore termico. Almeno una presenza nella gamma è garantita ma si vocifera che queste possano essere anche più di una. Non si esclude che in alcuni mercati oltre al classico ibrido possa esserci spazio per un motore a combustione pura senza alcuna forma di elettrificazione. Ma su questo avremo le idee più chiare l’anno prossimo.

Infine rimane da definire la questione prezzi. Sotto questo profilo ci sarebbero al vaglio due possibilità. La prima sarebbe quella di proporre la nuova Jeep Renegade sul mercato come la vettura più economica della gamma sfruttando la piattaforma smart car di Stellantis utilizzata tra le altre da Fiat Grande Panda e dalla futura Pandissima. In questo caso la vettura verrebbe proposta a prezzi davvero concorrenziali sia nella versione termica che in quella elettrica al 100 per cento.

L’altra possibilità, che al momento appare la più probabile, è che per questo modello alla fine venga utilizzata la piattaforma STLA Small e che l’auto dunque abbia un listino prezzi più elevato proponendosi dunque come un modello perfettamente in linea con il resto della gamma di Jeep e quindi con prezzi proporzionati a quelli che sono i prezzi di Avenger ma anche a quelli della futura Jeep Compass. Le idee più chiare su questo modello comunque a nostro avviso le avremo tra fine anno e la prima metà del prossimo quando ulteriori indizi saranno su questo SUV saranno rivelati da Jeep mettendo probabilmente la parola fine ad alcuni dei dubbi che attualmente permangono su questo atteso modello.