Nuova Jeep Compass: nuovo avvistamento a pochi giorni dal debutto

Nuova Jeep Compass è ormai vicinissima al debutto. Tra pochi giorni dovrebbe infatti avvenire la presentazione dell’atteso modello che come sappiamo sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento.

Nuovo avvistamento a poche settimane dal debutto per la nuova Jeep Compass

Il prototipo camuffato è stato avvistato in Italia durante quella che sembra essere la fase finale dei test di sviluppo. La sua silhouette generale mantiene le consuete proporzioni da SUV, sebbene alcuni dettagli di design siano immediatamente evidenti. Sbalzi più corti e un assetto più squadrato gli conferiscono un aspetto leggermente più aggressivo rispetto al modello precedente.

Il prototipo della nuova Jeep Compass visibile in queste immagini è equipaggiato con un sistema di propulsione totalmente elettrico, come suggerisce l’assenza del terminale di scarico. Jeep ha già annunciato che il nuovo modello sarà offerto in tre varianti: ibrida, ibrida plug-in e full electric. Una scelta che riflette la strategia comune adottata all’interno del gruppo Stellantis, in cui diversi SUV condividono piattaforme modulari e soluzioni tecnologiche orientate all’elettrificazione.

Ricordiamo che la nuova Jeep Compass dispone della moderna architettura STLA Medium di Stellantis. Questa struttura aggiornata è condivisa con modelli come Peugeot 3008 e 5008, Opel Grandland e DS N. 8. Si prevede inoltre che sarà alla base delle prossime Citroën C5 Aircross e DS 7, a dimostrazione dell’orientamento di Jeep verso un futuro più elettrificato. La produzione della nuova Jeep Compass inizierà in Italia entro la fine dell’anno, con il debutto sul mercato europeo previsto poco dopo. Inizialmente, era programmata anche una linea produttiva in Canada per il 2026, ma tale progetto risulta attualmente sospeso. A causare il rinvio sarebbero le incertezze legate ai possibili dazi statunitensi sui veicoli importati, che avrebbero influenzato negativamente i piani per l’avvio della produzione in Nord America.