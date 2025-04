Jeep Avenger: anche a marzo è il SUV più venduto del 2025

La Jeep Avenger è stata l’auto più venduta del mese di marzo in Italia, nel segmento dei SUV. Il dato è stato diffuso oggi e non ieri, così nessuno potrà scambiarlo per un pesce d’aprile, anche se un tentativo del genere non avrebbe ingannato nessuno. Tutti, infatti, sanno quanto questa vettura sia apprezzata sul mercato. Il risultato conferma un trend che dura da tempo.

Per l’ennesima volta la Jeep Avenger si conferma al vertice delle vendite fra gli Sport Utility Vehicle nel Belpaese. Anche a marzo è stata la rappresentante della specie più venduta sulla piazza nostrana, sia con riferimento al mese singolo che con riferimento al primo trimestre dell’anno. Come se non bastasse, la sua leadership di questo scorcio iniziale del 2025 si è confermata tra i B-SUV 100% elettrici.

Questo è quanto emerge dall’elaborazione fatta dagli specialisti di Dataforce. I dati sorridono alla casa statunitense della galassia Stellantis, non soltanto con riferimento al modello prima citato. Ricordiamo che Jeep Avenger detta legge, con la forza dei suoi numeri, da un lungo arco temporale. Anche nel 2024 la vettura era stata la primatista fra i SUV sul mercato italiano. Evidentemente piace ed ha contenuti che la rendono molto appetibile per la clientela. Tale successo, ovviamente, fa molto piacere ai vertici aziendali, compiaciuti dall’apprezzamento.

Foto Jeep

Uno dei segreti del successo della Jeep Avenger è l’ampia libertà di scelta offerta agli acquirenti, anche sul fronte delle motorizzazioni. Ci sono infatti le versioni con propulsione 100% elettrica, con motore 1.2 a benzina dotate di cambio manuale, e-Hybrid con cambio automatico e 4xe a trazione integrale. Quest’ultima esprime il massimo della “Freedom of Choice“, regalando libertà d’azione su ogni terreno. Con lei ci si può muovere agilmente dal contesto urbano all’off-road, coprendo al meglio una larghissima gamma di esigenze.

La Jeep Avenger 4xe, con la sua architettura ibrida, unisce un cuore endotermico sovralimentato a due motori elettrici da 21 kW, per una potenza di sistema di 145 cavalli. Tre gli allestimenti in cui il modello viene proposto alla tentazione dei potenziali clienti: Upland, Overland e North Face Edition. Quest’ultimo è il più esclusivo, essendo in serie limitata di 4.806 unità, un numero pari all’altezza del Monte Bianco. Combina materiali resistenti, tecnologie avanzate ed elementi di design unici come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, a testimonianza dell’impegno verso l’esplorazione e la bellezza del paesaggio naturale.

Buone performance commerciali si registrano, in Italia, anche per le Jeep Renegade e Compass che, dal loro lancio, hanno contribuito al successo globale del brand, soprattutto in Europa. Oggi per loro è disponibile l’edizione speciale North Star, che si distingue per stile e raffinatezza. Qui l’estetica è più appagante, sposando meglio il tema dell’eleganza. La dotazione è più completa, spingendosi oltre quella offerta dagli allestimenti standard. Il tocco premium si aggiunge alle note appetibili, in termini di versatilità e contenuti tecnico-costruttivi, regale dei due modelli.