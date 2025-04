Fiat Grande Panda: presto sarà prodotta anche in Algeria

Fiat Grande Panda per l’Europa viene prodotta a Kragujevac in Serbia dove nei giorni scorsi abbiamo saputo che arriveranno anche operai da Melfi e Modena per dare manforte e aumentare la produzione del modello che sta ricevendo un gran numero di ordini. Questo però non sarà l’unico stabilimento a produrre questo veicolo che sarà una vettura globale venendo venduta in tutto il mondo.

Fiat Grande Panda: la produzione in Algeria dovrebbe partire nel giro di qualche mese

Uno degli stabilimento che ospiterà la produzione di Fiat Grande Panda è quello di Orano in Algeria dove già viene prodotta Fiat 500 e Doblò. La fabbrica A fine dicembre 2024, aveva prodotto più di 18.000 veicoli e impiegato 1.650 persone. L’obiettivo per il 2025 è ancora più ambizioso: 60 mila unià prodotte. Per raggiungere questo traguardo sarà fondamentale l’arrivo di Grande Panda la cui produzione in loco dovrebbe partire nei prossimi mesi.

A proposito di ciò, un lettore di Italpassion.fr ha pubblicato alcune immagini che mostrano l’arrivo nel porto di Orano kit per l’assemblaggio di Fiat Grande Panda. Questo significa che a partire dai prossimi mesi la produzione del modello potrebbe iniziare nella fabbrica che per il 2026 ha come obiettivo quello di portare la produzione a più di 90 mila unità. La vettura che sarà prodotta in Algeria dovrebbe ricevere il motore EB2 da 1,2 litri, già ben conosciuto all’interno del gruppo per essere commercializzata in quel paese e in Nord Africa.

Ricordiamo inoltre che nel 2026 Fiat Grande Panda debutterà anche in Sud America. In quel continente la sua produzione avverrà presso lo stabilimento Fiat di Betim. In questa maniera la vettura si appresta a diventare una vera auto globale come del resto sarà l’intera gamma di Fiat a cominciare dalla nuova Pandissima che sarà svelata nel corso della prossima estate e debutterà sul mercato entro fine anno.