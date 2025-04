Fiat Pandissima e Fastback stanno per arrivare: la rivoluzione dei SUV a prezzi concorrenziali sta per iniziare

Fiat tra il 2025 e il 2026 lancerà altri due SUV. Il primo soprannominato Pandissima lo vedremo in estate, molto probabilmente a luglio. La sua commercializzazione avverrà entro fine anno come promesso dal CEO di Fiat Olivier Francois. Il secondo modello, la nuova Fastback, la vedremo invece entro la fine del prossimo anno. Con queste due vetture che faranno parte della nuova famiglia Panda nata con la Grande Panda, la casa torinese potrebbe rivoluzionare per sempre il segmento dei SUV in Europa ed in particolare in Italia. Si tratta infatti di vetture di segmento C che Fiat non ha mai avuto con queste caratteristiche prima d’ora.

Fiat pronta a svelare Pandissima e Fastback: niente sarà più come prima

Entrambe su piattaforma smart car di Stellantis avranno una lunghezza intorno ai 4,4 metri con Pandissima che dovrebbe avere qualche cm in più rispetto alla fastback. La prima avrà uno stile squadrato e punterà su capienza e su praticità. Il secondo invece sarà meno pratico ma più sportivo e stiloso per attrarre un nuovo tipo di clientela per adesso lontana da Fiat. Con queste due vetture dunque le probabilità che la principale casa automobilistica italiana possa incrementare e non di poco le proprie immatricolazioni e quote di mercato sembrano essere piuttosto elevate. Infatti Fiat le vuole proporre a prezzi altamente concorrenziali permettendo a quante più persone possibili di poter acquistare un modello dal design moderno, ricche di tecnologia e con ampio spazio interno.

Con questi due modelli Fiat si porrà tra i leader nel segmento dei SUV quanto meno come numeri di vendita offrendo ai clienti una valida alternativa ad altri brand che già da tempo sono presenti in questo settore con buoni risultati. Tanto per fare un nome citiamo Dacia che oltre alla Duster ha lanciato anche la Bigster che però è un po’ più grande e dunque non si trova in concorrrenza diretta con i futuri SUV di Fiat. Ricordiamo che la Pandissima avrà versioni a 5 e 7 posti mentre la Fastback solo a 5 posti. Entrambe disporranno di versioni ibride ed elettriche al 100 per cento mentre non ci dovrebbe essere spazio almeno in Italia per il benzina.