Peugeot celebra una nuova partnership con Saatchi Gallery per il suo 40° anniversario

Le collaborazioni fra case automobilistiche e istituzioni d’arte hanno una lunga storia. Raramente, però, si sono spinte allo stesso livello di quella fra Peugeot e la Saatchi Gallery, di cui il marchio del “leone” diventa partner. Il tutto in occasione del quarantesimo anniversario di quest’ultima. Più nello specifico il costruttore francese assume, per l’importante ricorrenza, il ruolo di Patron Principale della nota realtà espositiva di Londra, punto di riferimento per l’arte contemporanea a livello mondiale.

La qualità dell’intesa è profonda e si spinge oltre la dimensione del marketing, perché nasce da una condivisione di valori. Saatchi Gallery presenta progetti illuminanti e educativi, con una visione pioneristica, sposata da Peugeot. La casa automobilistica transalpina è impegnata, anche grazie a questa partnership, nel fare dell’educazione una leva per creare un futuro migliore e più sostenibile, stabilendo nuovi standard di design e piacere di guida. Possiamo quindi parlare di un’intesa nel segno dell’innovazione, della sperimentazione e del progresso, anche in termini valoriali.

Il 40° compleanno, coniugato a Peugeot, segna un momento cruciale nella storia della Saatchi Gallery, che punta a spingere le sensibilità verso nuovi lidi, per creare un mondo migliore, attraverso la bellezza dell’arte, potente antidoto contro le brutture partorite da certi componenti della specie umana. Sin dalla sua nascita, che risale al 1985, questa istituzione museale ha dato spazio ad artisti emergenti, per dargli la possibilità di mostrare il loro talento, in un palcoscenico internazionale.

Le mostre attinte dalla collezione di Charles Saatchi hanno portato la Saatchi Gallery a diventare un’autorità riconosciuta nell’arte contemporanea a livello globale. Oggi questa perla riservata all’estro offre uno spazio espositivo di 70 mila piedi quadri, pari a circa 6.500 metri quadrati. La sua natura è quella di un ente di beneficenza, che vuole rendere accessibile l’arte, mettendola al servizio di un pubblico eterogeneo. Il successo è stato clamoroso fino ad oggi. Nella nuova veste architettonica, ha accolto nei suoi spazi oltre 10 milioni di visitatori. Migliaia le visite delle scolastiche. Enorme il successo anche sui social, testimoniato dagli oltre 6 milioni di follower raccolti in questo ambito.

Peugeot, con l’intesa siglata, crea una connessione fra due marchi iconici, sotto le note della bellezza, quella vera, che si spinge oltre la dimensione materica, anche se spesso, come in questo caso, passa da essa, per entrare nel cuore. Con il suo ruolo di Patron Principale, il marchio del “leone” sarà visibile su tutte le piattaforme fisiche e digitali della Saatchi Gallery. Possiamo parlare, con riferimento al noto brand automobilistico, di un impegno in prima linea per la promozione della creatività e della cultura. Campagne dedicate, sessioni in live streaming e concorsi esclusivi amplificheranno ulteriormente la partnership, connettendosi con il pubblico in modi innovativi e interattivi.