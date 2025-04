Peugeot 2008 e Partner sono l’auto e il furgone più venduti in assoluto nel 2025 in Portogallo

Marchio numero 1 nelle vendite su tutti i fronti del mercato automobilistico portoghese, Peugeot detiene anche il titolo di modello più venduto nel 2025 nei due mercati più importanti del settore automobilistico portoghese. L’auto più popolare e venduta in Portogallo nel 2021, 2022 e 2023, la 2008 ha riconquistato il trono di auto preferita dai portoghesi nel primo trimestre di quest’anno. Accanto a lui c’è il Partner, modello prodotto nello stabilimento Stellantis di Mangualde, che ha mantenuto in questo trimestre, e dal 2017, lo status di veicolo commerciale leggero più ricercato dai clienti.

Peugeot 2008 è l’auto più venduta in Portogallo nel 2025, Partner il furgone

La Peugeot 2008 ha riconquistato il titolo di auto più venduta in Portogallo, con 2.378 unità immatricolate nei primi tre mesi dell’anno. Questo volume corrisponde ad almeno il 4,1% di tutti i veicoli passeggeri acquistati in quel trimestre. Naturalmente, il modello è leader anche nei diversi segmenti in cui opera, ovvero il segmento B, dove detiene una quota di vendite dell’8%, o il B-SUV, con una significativa quota del 14,3%. Lo stesso accade tra le proposte 100% elettriche del segmento B-SUV, dove la E-2008 registra un ancora più impressionante 21,5% di vendite, cioè più di un quinto di quel mercato.

Un chiaro esempio della strategia di elettrificazione del marchio di Sochaux: il 61,8% delle 2.378 unità di Peugeot 2008 vendute sono modelli BEV o ibridi, a dimostrazione del fatto che i clienti del marchio stanno abbracciando la transizione energetica investendo in questo SUV dalle caratteristiche uniche, che lo distinguono dalle altre offerte disponibili sul mercato automobilistico nazionale.

Vero e proprio caso di studio sul mercato portoghese, la 2008 è un SUV accattivante, dallo stile incomparabile e sorprendente, frutto della ridefinizione dell’immagine e della qualità dell’attuale gamma Peugeot. Si basa su proposte di eccellenza, in particolare in termini di tecnologie, supporto alla guida e sicurezza, e sull’ampia offerta multi-energia, che definisce l’approccio del marchio francese, parte del gruppo Stellantis. Il SUV 2008 si traduce quindi in un prodotto di elevata qualità percepita e testata, che soddisfa i clienti che lo acquistano.

La casa del Leone domina anche il mercato dei veicoli professionali, dove Peugeot Partner è il furgone più richiesto da professionisti e aziende nel Paese, consecutivamente dal 2017. Considerando il primo trimestre di quest’anno, il furgone “Made in Mangualde” ha totalizzato 1.475 unità immatricolate in Portogallo, un volume che gli garantisce quasi un quinto del mercato nazionale dei veicoli commerciali leggeri (quota del 19,3%).

Come nel caso della E-2008, anche la E-Partner ha guidato il mercato portoghese LCV-BEV nel primo trimestre dell’anno, conquistando oltre il 21,6% di questo mercato. Parte integrante dell’ampia offensiva Stellantis Pro One, è il prodotto più venduto della visione del brand francese sul futuro della mobilità professionale.