Peugeot: Tomasz Gałaszkiewicz nominato direttore del marchio in Polonia

Tomasz Gałaszkiewicz è stato nominato Direttore del marchio Peugeot in Polonia. Tomasz Gałaszkiewicz è un manager con oltre 20 anni di esperienza internazionale nel settore automobilistico, maturata nei settori vendite, marketing e comunicazione. Ha iniziato la sua carriera nel 2005 presso Citroën, dove ha ricoperto, tra gli altri, i seguenti incarichi: funzione di responsabile di zona e, in seguito, responsabilità dell’introduzione della linea DS sul mercato polacco.

Importante nomina in Polonia per il marchio Peugeot

Nel 2012 è entrato in BMW, dove in qualità di responsabile dell’elettromobilità ha partecipato attivamente allo sviluppo di questo segmento di mercato in Polonia. Dal 2019, in qualità di Direttore Generale del marchio First Stop del Gruppo Bridgestone, è stato responsabile delle operazioni dell’azienda in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Lituania, Lettonia ed Estonia. Nel 2022 è tornato all’elettromobilità, gestendo i progetti del marchio Lexus sul mercato spagnolo.

Tomasz Gałaszkiewicz ha conseguito il dottorato in management presso la Scuola di Economia di Varsavia, un master presso l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux e l’Università della Slesia nel campo delle scienze politiche. Tomasz Gałaszkiewicz assumerà l’incarico di direttore del marchio PEUGEOT il 15 aprile 2025.

“L’automobilismo è sempre stata la mia passione e la soddisfazione del cliente è la misura più importante del successo. Entrare a far parte del marchio del leone che non solo sviluppa costantemente tecnologie innovative, ma offre anche la più ampia gamma di auto elettriche tra tutti i principali produttori europei, è un onore e uno stimolo per proseguire. Il mio obiettivo, così come quello di tutto il team, sarà quello di rafforzare la posizione di Peugeot sul mercato polacco come marchio moderno, vicino ai clienti e pronto ad affrontare le sfide del futuro.” – ha detto Tomasz Galaszkiewicz.

Janusz Ellert, attuale direttore del marchio Peugeot in Polonia, proseguirà la sua carriera al di fuori delle strutture di Stellantis Polska. Wojciech Tomaszkiewicz, CEO di Stellantis Polska, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Tomasz nel nostro team. Sono convinto che le sue competenze e la sua vasta esperienza in vendite, marketing ed elettromobilità, attualmente così importanti per il nostro settore, contribuiranno ad aumentare la soddisfazione dei nostri clienti e a sviluppare ulteriormente il marchio sul mercato polacco. Allo stesso tempo, vorrei ringraziare Janusz per il suo impegno e il suo lavoro per il marchio e gli auguro ulteriore successo nella sua carriera professionale”.