Come si apre la portiera della Fiat Topolino? Giornalisti americani spiazzati e intrappolati

Forse non tutti sanno che la Fiat Topolino, il grazioso quadriciclo elettrico lanciato nell’estate di due anni fa, nasconde un sistema di apertura delle portiere decisamente fuori dagli schemi. Un dettaglio che ha persino creato un momento di panico per due giornalisti del sito statunitense The Autopian durante il recente Salone dell’Auto di New York. Il sistema, non troppo immediato evidentemente, ha fatto discutere e ha sorpreso i critici che hanno commentato l’avventura quasi come una “trappola” simpatica.

I due reporter del celebre magazine, Thomas e Parker, attirati dalla silhouette compatta e originale della piccola vettura italiana, hanno deciso di salire a bordo per osservare meglio l’abitacolo della Topolino. Tuttavia, una volta all’interno, si sono accorti con stupore di non riuscire più a uscire.

“Ci siamo ritrovati bloccati senza un motivo apparente,” hanno raccontato. “Pensavamo che la cordicella sulla portiera fosse la chiave per aprirla. Invece niente. Nessuna maniglia visibile. Così, mentre cercavamo di non attirare l’attenzione, abbiamo iniziato a spingere e tirare ogni possibile leva o pulsante”. Sembra più una gag comica imbastita per far sorridere i detrattori della piccola Topolino, ma è tutto vero, anche se la soluzione arriva presto.

Alla fine, infatti, la via d’uscita dalla Topolino è stata scoperta. Una particolare cinghia verticale situata accanto al volante, chiamata “bandella di trazione”, permette di sbloccare la serratura e aprire la portiera dall’interno. Una soluzione tanto ingegnosa quanto inaspettata.

Secondo quanto indicato anche nel manuale d’uso della Topolino, per sbloccare la portiera dall’esterno occorre inserire la chiave, ruotarla e premere sulla serratura. Dall’interno, invece, bisogna tirare questa fascia posta vicino al cruscotto. E per chiuderla, invece, basta agire su un’altra “bandella”, posizionata più in basso, subito sotto la serratura. Un dettaglio che sicuramente pochi conoscevano, oltre che non essere il massimo della praticità, ma che rende la Fiat Topolino ancora più unica nel suo genere.