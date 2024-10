Fiat Topolino premiata in Germania: vince il premio di design “autonis”

I lettori della rivista specializzata auto motor und sport hanno dimostrato ancora una volta il loro entusiasmo per lo stile italiano: nell’attuale edizione del concorso di design “autonis”, hanno scelto la Fiat Topolino come vincitrice nella categoria Minicar. Il veicolo leggero ad alimentazione esclusivamente elettrica, che può essere guidato da conducenti alle prime armi dai 15 anni in su, ha ottenuto il 37,1% dei voti: una vittoria netta.

Fiat Topolino premiata come “Best New Design 2024” nella categoria Minicars

“Siamo orgogliosi della vittoria della Fiat Topolino nel concorso di design ‘autonis’ e per questo desidero ringraziare i lettori di auto motor und sport. Sul lato pratico, la Fiat Topolino con dimensioni da micro car garantisce mobilità sostenibile, meno emissioni, meno spazio e meno inquinamento acustico nelle nostre città. Con il suo aspetto simpatico, porta anche nelle nostre strade la famosa sensazione della Dolce Vita e l’estetica tipica del design italiano”, commenta Andreas Mayer, responsabile del marchio FIAT in Germania.

Con la sua trazione puramente elettrica, la Fiat Topolino segue la strategia del marchio volta a creare una mobilità sostenibile per le aree metropolitane. Il quadriciclo elettrico di Fiat appartiene alla categoria dei veicoli leggeri. Con una velocità tecnica massima di 45 km/h, può essere guidata da giovani dai 15 anni in su muniti di apposita patente AM.

Grazie alla sua carrozzeria chiusa, la Fiat Topolino è più sicura e confortevole di una due ruote e offre spazio per due persone. Grazie alle dimensioni compatte (lunghezza 2,55 metri), al raggio di sterzata ridotto e al cambio automatico, la vettura della casa torinese è facile da manovrare, soprattutto nel traffico cittadino.

Il motore elettrico eroga 6 kW (equivalenti a 8,2 CV). L’autonomia è di circa 75 chilometri (secondo WMTC). La batteria ha una capacità di 7 kWh e può essere caricata completamente in circa quattro ore utilizzando una normale presa domestica (220 V).

La Fiat Topolino è disponibile in due versioni di modello, il listino prezzi parte da 9.890 euro (prezzo di vendita consigliato dal produttore UPE franco fabbrica). Tra le dotazioni intelligenti della Fiat Topolino Dolcevita figurano il tettuccio apribile e le corde come alternativa alle porte convenzionali, proprio come le leggendarie auto da spiaggia dell’era della Dolce Vita degli anni ’60. Il nome Topolino risale ad un modello di veicolo della casa torinese costruito dal 1936 al 1955. Era un bestseller come piccola vettura economica ed era affettuosamente conosciuta come “Topolino”