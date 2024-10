Fiat Topolino: aperti gli ordini in un nuovo mercato

Fiat ha aperto il portafoglio ordini della Fiat Topolino anche nei paesi bassi. Il colorato e compatto quattro ruote – che porta la dolce vita italiana nelle città e nei villaggi olandesi – è disponibile per 9.890 euro, indipendentemente dalla versione. La Fiat Topolino è disponibile in versione chiusa, ma anche nella versione extra trendy Dolcevita. La consegna dei primi ordini dei clienti inizierà nel gennaio 2025.

Aperti gli ordini per la Fiat Topolino nel quinto mercato

Topolino è un nome iconico. Il modello originale ha aperto la strada alla mobilità urbana negli anni ’30 e ’50. Ora il nome Topolino è sinonimo di mobilità urbana sostenibile e allegra, di cui possono godere tutti a partire dai 16 anni con patente AM o B. La due posti elettrica rappresenta la mobilità verde in città su tutti i fronti e porta colore nel centro cittadino, spesso grigio, e oltre. Dopo Italia, Francia, Germania e Spagna, i Paesi Bassi sono il quinto Paese in cui inizieranno le vendite della Fiat Topolino.

La Topolino è la risposta della FIAT alla crescente esigenza di mobilità individuale, sostenibile ed economica, dentro e fuori città. Il veicolo è efficiente, elegante e garantisce costi di gestione molto vantaggiosi. Con la Topolino la FIAT entra nel segmento dei cosiddetti quadricicli elettrici. Si tratta di veicoli della cosiddetta categoria L6e. La Topolino è più sicura di un ciclomotore, scooter o moto grazie al raggio di sterzata ridotto e maggiore stabilità grazie alle due ruote extra. Inoltre, parcheggiare è facilissimo, anche negli spazi più stretti.

Grazie a una batteria da 5,5 kWh, la Topolino lunga 2.535 mm può percorrere fino a 75 chilometri con una carica completa di energia elettrica. La batteria è già carica al 100% in 4 ore, semplicemente tramite una presa domestica (2,3 kW). Il pratico cavo di ricarica è integrato nella fiancata lato passeggero. L’azionamento è fornito da un motore elettrico con una potenza nominale di 6 kW (8,2 CV). Il motore elettrico raggiunge il picco di 9 kW (12 CV) durante l’accelerazione. Grazie alla coppia immediatamente disponibile del motore elettrico, la Fiat Topolino accelera senza sforzo fino alla velocità massima di 45 km/h. La Topolino è dotata di un semplice cambio automatico con tre modalità: marcia avanti, folle (parcheggio) e retromarcia. I tre pulsanti di controllo sono posizionati sotto il supporto per smartphone.

La Fiat Topolino è disponibile in due versioni: in versione chiusa e come Dolcevita. La versione chiusa ha il tetto panoramico in vetro e due porte full-size, mentre la Topolino Dolcevita ha il tetto in tela avvolgibile e corde in stile marino al posto delle normali porte. Entrambe le versioni hanno un prezzo di 9.890 euro, IVA inclusa. La dotazione di serie comprende fari e luci posteriori a LED, tendina parasole per il tetto in vetro, sedile del conducente regolabile manualmente, tappetini (eccetto Dolcevita), reti portaoggetti, supporto per telefono, connessione USB, eleganti copriruota e il colore della carrozzeria “Verde Vita”.

La Topolino ha una garanzia del produttore di due anni, indipendentemente dal numero di chilometri percorsi. FIAT concede una garanzia sul pacco batteria per tre anni o 40.000 chilometri, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La Topolino può essere ordinata solo online su store.fiat.nl . La consegna può essere effettuata presso un punto vendita della rete vendita Fiat oppure presso il domicilio del cliente.