Citroën avvia la produzione della nuova C3 presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac

Citroën avvia la produzione della nuova C3 nello stabilimento Stellantis di Kragujevac, nella Serbia centrale. La base è un accordo tra Stellantis e il Ministero dell’Economia serbo. Tra il 2022 e il 2024, lo stabilimento è stato completamente modernizzato per soddisfare i requisiti della nuova piattaforma Smart Car e consentire la produzione di modelli elettrici. Lo stabilimento impiega oltre 1.000 dipendenti e si basa su elevati standard di qualità e produttività, garantiti da linee di produzione moderne, automatizzate e robotizzate. Il cambiamento nella produzione è un passo fondamentale per offrire un modello compatto, conveniente e versatile, prodotto in Europa.

La nuova C3 punta su un posizionamento di prezzo interessante: dalla filosofia di design volutamente semplice alla scelta del luogo di produzione, fino alla nuova piattaforma Smart Car e alle dotazioni di bordo. L’obiettivo è quello di far sì che l’automobile torni a essere un simbolo accessibile della libertà individuale, orientato alla transizione energetica, senza compromettere comfort, design, fruibilità quotidiana o equipaggiamento.

Dall’inizio delle vendite nell’ultimo trimestre del 2024, sono già state ordinate più di 130.000 unità della nuova C3 in tutta Europa. Entro la fine del primo trimestre del 2025, il modello si sarà saldamente affermato al terzo posto nei mercati francese e italiano. Nel segmento dei veicoli elettrici, la C3 si classifica addirittura al secondo posto in Francia. Dal suo lancio, circa il 30% delle vendite totali ha riguardato la versione elettrica. La produzione a Kragujevac integra quella già esistente a Trnava, in Slovacchia, dove esce anche la nuova C3 Aircross.

La nuova C3 è sinonimo di mobilità accessibile, indipendentemente dal sistema di propulsione scelto. Quarta generazione di un modello iconico di Citroën, venduto in oltre 5,6 milioni di unità, offre un livello di comfort ancora più elevato: le nuove sospensioni Citroën Advanced Comfort completano i sedili Advanced Comfort® rivisitati e il concept lounge C-Zen sulla plancia. Grazie all’adozione di elementi di design SUV, la nuova C3 coniuga la comprovata compattezza e agilità del suo predecessore con più spazio e un accesso più agevole. Progettata fin dall’inizio come veicolo elettrico, è disponibile in tre varianti di propulsione: un motore a benzina, un ibrido di facile utilizzo e un modello completamente elettrico con un’autonomia di oltre 320 km (WLTP). Il suo posizionamento di prezzo è volutamente in contrapposizione con le offerte convenzionali del segmento.