Citroen C3 Aircross, in Regno Unito la proposta è decisamente meglio della concorrenza

Citroen ha recentemente rinnovato la sua presenza nel competitivo mercato dei SUV con il debutto della nuova C3 Aircross, accompagnata dalla versione completamente elettrica, la е-C3 Aircross.

Questi modelli sono disponibili per l’ordine nel Regno Unito, con prezzi a partire da £ 20.240 per la versione a benzina e £ 22.990 per il modello elettrico. Con questi prezzi, Citroen si propone inoltre come una delle opzioni più accessibili nella fascia dei SUV, soprattutto se confrontato con la Hyundai Inster, che parte da £ 23.495 per il modello base.

La nuova C3 Aircross si presenta con un design completamente rinnovato, più audace e dinamico rispetto al passato. Con una lunghezza di 4,39 metri, offre un interno spazioso, particolarmente generoso nella seconda fila di sedili. Il bagagliaio, con una capienza di 460 litri, è tra i più ampi della sua categoria e può arrivare fino a 1.600 litri con i sedili posteriori abbattuti. Per le famiglie numerose o per chi ha bisogno di più posti, Citroën introduce una versione a sette posti, una novità per questo segmento. La terza fila è però pensata solo per bambini, poiché lo spazio per gli adulti risulta limitato.

La versione completamente elettrica, la e-C3 Aircross, è equipaggiata con un motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh, che consente un’autonomia fino a 300 km con una singola carica. La ricarica è veloce: da 20% all’80% in soli 26 minuti utilizzando un caricabatterie rapido da 100 kW. Per chi cerca una maggiore autonomia, è prevista una versione con batteria da 54 kWh, che sarà disponibile nel corso del 2025.

Citroen propone anche una versione mild-hybrid da 136 CV, che permette di percorrere distanze urbane in modalità completamente elettrica per gran parte del tempo, ricaricando la batteria durante la frenata. Per chi preferisce motorizzazioni tradizionali, è disponibile un motore a benzina da 100 CV, con motore a tre cilindri da 1,2 litri abbinato a una trasmissione manuale a 6 marce.

La Citroen C3 Aircross nel Regno Unito è disponibile in due allestimenti: Plus e Max. La versione Plus include cerchi in lega da 17 pollici bicolore, un touchscreen da 10,25 pollici con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, telecamera per la retromarcia e il Visibility Pack, che include tergicristalli automatici e luci follow-me-home. L’allestimento Max aggiunge funzionalità avanzate come sensori di parcheggio anteriori e laterali, parabrezza acustico riscaldato, tetto bicolore, monitoraggio degli angoli ciechi, luci posteriori a LED, volante riscaldato, sedili anteriori riscaldati e caricabatterie wireless per smartphone.