Nuova Opel Grandland e Opel Astra: il massimo comfort di seduta

Design audace e puro, tecnologie all’avanguardia e tanto spazio flessibile per la guida quotidiana e i viaggi di piacere: tutto questo caratterizza la nuova Opel Grandland, così come la nuova Astra e la Astra Sports Tourer. Un altro punto di forza tradizionale Opel è il comprovato comfort sulle lunghe distanze. Ciò è garantito dalla tipica messa a punto del telaio Opel del nuovo SUV di punta e dei bestseller della classe compatta, ma soprattutto dai sedili leader della categoria.

I sedili Opel sono stati regolarmente riconosciuti per le loro qualità ergonomiche

Offrono numerose possibilità di regolazione per il conducente e il passeggero anteriore di tutte le taglie e stature e le combinano con dettagli di comfort che vanno dal riscaldamento multilivello dei sedili alle funzioni di massaggio e ventilazione. Il motto: siediti, goditi il ​​viaggio e riparti dopo ore in modo rilassato. Non a caso i sedili Opel sono stati regolarmente riconosciuti per le loro qualità ergonomiche dagli esperti indipendenti di Aktion Gesunder Rücken eV, aumentando così la sicurezza per tutti gli utenti della strada allo stesso tempo.

Sviluppare tecnologie di seduta innovative e renderle disponibili a un’ampia gamma di clienti ha una lunga tradizione in Opel. L’ultimo risultato sono i sedili Intelli-Seat di nuova concezione per conducente e passeggero anteriore, che sono di serie nella nuova Grandland e sono disponibili anche per la nuova Opel Frontera, particolarmente conveniente . Sono caratterizzati da una speciale rientranza che corre lungo il centro del sedile, che si ispira alle selle delle bici da corsa e riduce la pressione sul coccige. La caratteristica ergonomica brevettata Intelli-Seat assicura un comfort di guida rilassato anche nei lunghi viaggi.

Una sensazione più piacevole nelle giornate fredde è trasmessa dal riscaldamento dei sedili multilivello di serie sulla Grandland vincitrice del “Golden Steering Wheel 2024” . Il supporto estensibile per le cosce disponibile come optional aumenta anche la superficie del sedile e offre agli occupanti con cosce lunghe un maggiore contatto con il sedile. La tenuta ottimale nella zona pelvica è supportata dal supporto lombare regolabile elettropneumaticamente in altezza e lunghezza. I poggiatesta a quattro vie aumentano la sicurezza per il conducente e il passeggero anteriore nella zona della testa e del collo. Inoltre, gli sviluppatori non hanno pensato solo al comfort e alla sicurezza, ma anche alla praticità: ad esempio, i sedili anteriori della Grandland hanno pratiche tasche per smartphone sul retro.

Allo stesso tempo, la lavorazione e le caratteristiche dei sedili non sono solo sinonimo di elevata qualità: anche i rivestimenti degli Intelli-Seats sono realizzati con tessuti riciclati e quindi sostenibili, tenendo conto dell’approccio “Greenovation” di Opel .

Ciò vale anche per i sedili sportivi attivi ergonomici di Opel Astra e Astra Sports Tourer, anch’essi certificati da Aktion Gesunder Rücken eV. I loro rivestimenti sono realizzati nel nuovo mono-materiale ReNewKnit. Trasmette l’aspetto di alta qualità della pelle scamosciata. Eventuali resti possono essere riutilizzati immediatamente. Un altro vantaggio rispetto ai materiali compositi è che il mono-materiale non deve essere separato per il riutilizzo o il riciclaggio. È riciclato e riciclabile al 100%. Ciò riduce l’impronta di CO 2 ed evita gli sprechi.

Se vuoi godere di un comfort di seduta ancora maggiore nei modelli Grandland e Astra, puoi optare per i rivestimenti in pelle Nappa, nell’Astra in combinazione con i sedili sportivi attivi ergonomici e nella Grandland con l’esclusivo Intelli-Seat Pro. Opel ha ulteriormente sviluppato questo sedile ergonomico e lo ha dotato di nuove caratteristiche di comfort. Per la prima volta nella Grandland, ha cuscini laterali regolabili. I due cuscini d’aria alloggiati nelle guance degli schienali migliorano il supporto laterale e possono essere regolati in base alle preferenze personali. Inoltre, i sedili Grandland e Astra con rivestimento in pelle Nappa hanno un’ampia gamma di possibilità in comune per aumentare ulteriormente il benessere.

Inoltre, numerose altre caratteristiche, come il sistema di qualità dell’aria Intelli-Air ‘Clean Cabin’ sulla Grandland, contribuiscono al massimo comfort di viaggio nei modelli Opel. Insieme ai sedili Opel di alta qualità, assicurano un’esperienza di guida rilassata e sana.