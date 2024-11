Opel: 25 anni fa fu prodotta la milionesima auto “Made in Eisenach”

Eisenach e Opel sono strettamente legate l’una all’altra da più di tre decenni. Nel 1990, anno della riunificazione in Germania, il marchio con il fulmine è stato una delle prime aziende ad impegnarsi nei nuovi Länder federali, gettando così le basi per una storia di successo che continua ancora oggi – con le automobili “made in Eisenach”. Il 10 novembre 1999 la milionesima Opel uscì dalla linea di produzione dello stabilimento della Turingia: una Corsa B nera nella variante di equipaggiamento “Edition 100”.

Lo stabilimento si è sviluppato continuamente nel corso dei decenni e recentemente c’è stato motivo di festeggiare di nuovo, in occasione dell’anniversario dei “125 anni di costruzione automobilistica Opel”. La nuovissima Opel Grandland ha celebrato la sua anteprima mondiale ad Eisenach in aprile . Il nuovo SUV di punta elettrificato è stato recentemente prodotto nella città di Wartburg, rendendolo un vero e proprio “Eisenacher”.

Il sito di produzione della nuova Opel Grandland è stato trasformato in un “E-Werk” all’avanguardia

Dopo la caduta del Muro, i responsabili della Opel riconobbero rapidamente il potenziale esistente nella tradizionale sede automobilistica di Eisenach. Già nel marzo 1990 Opel fondò la Opel-AWE-Planungs-GmbH insieme alla fabbrica automobilistica di Eisenach (AWE), promuovendo così lo sviluppo economico della Turingia. Appena due giorni dopo la riunificazione ufficiale, il 5 ottobre 1990, la prima Opel Vectra uscì dalla catena di montaggio in uno stabilimento AWE. Nel febbraio 1991 è stata posata la prima pietra del nuovo stabilimento nella città di Wartburg. Dopo soli 19 mesi di costruzione e un investimento totale di circa un miliardo di marchi tedeschi, il nuovo stabilimento di Eisenach iniziò ad operare con Astra nel settembre 1992. E il 3 giugno 1993, la prima Corsa “made in Germany” lasciò finalmente la fabbrica.

Da quel momento in poi la produzione Opel a Eisenach conobbe un boom. A causa dell’elevata domanda, nella prima metà degli anni ’90 la produzione si concentrò temporaneamente esclusivamente sulla piccola auto più venduta. La Corsa fu così apprezzata dai clienti che appena nove anni dopo l’inizio della produzione automobilistica nello stabilimento e appena sei anni dopo la prima Corsa di Eisenach, la milionesima Opel prodotta localmente uscì dalla catena di montaggio. Esattamente dieci anni dopo la caduta del Muro, il 10 novembre 1999, una Corsa “Edition” nera da 48 kW (65 CV) proveniente dall’assemblaggio finale in Turingia arrivò al suo acquirente a Ratisbona, in Baviera. L’evento venne celebrato in grande stile alla presenza di celebrità politiche.

Fin dall’inizio, lo stabilimento di Eisenach continuò a svilupparsi, garantendone così il successo, rapidamente fissando standard in termini di compatibilità ambientale, tecnologia di produzione e sistemi di produzione. Cinque erano i principi fondamentali: coinvolgimento dei dipendenti, miglioramento continuo, garanzia della qualità fin dall’inizio, standardizzazione e tempi di consegna brevi grazie ad una logistica perfettamente organizzata.

Successivamente lo stabilimento fu riconosciuto più volte come l’impianto di produzione automobilistica più moderno e produttivo d’Europa. La Opel Adam si unì ad Astra e Corsa nel 2012 come “fratello minore” e come altro modello di Eisenach. E dal 2019, dopo un ampio ammodernamento degli impianti di produzione, al cantiere arrivarono solo “grandi cose” con il SUV Opel Grandland.

La Opel Grandland, completamente rinnovata, che celebrò la sua anteprima mondiale a livello locale nella primavera del 2024 e che di recente ha visto aprire i suoi ordini, sta ora uscendo dalla fabbarica di Eisenach. Infine, la nuova generazione del SUV di punta è disponibile per la prima volta anche come Grandland Electric completamente elettrica. La nuova Grandland è la prima serie del produttore tedesco a basarsi sulla modernissima piattaforma STLA Medium, progettata specificamente per i modelli elettrici a batteria e, con una capacità della batteria fino a 97 kWh (capacità utilizzabile), consente un Autonomia locale senza emissioni fino a circa 700 chilometri (WLTP) .

Per rendere lo stabilimento di Eisenach idoneo alla produzione di modelli elettrificati, l’azienda ha investito 130 milioni di euro nel sito e lo ha trasformato in una vera e propria “centrale elettrica” in numerose aree. Si sono verificati cambiamenti significativi nella produzione con modifiche alla costruzione del guscio e all’assemblaggio finito e finale. Inoltre, tutti i sistemi di trasporto sono stati adattati e rafforzati, la carrozzeria è stata completamente automatizzata e nelle varie aree sono stati installati molti sistemi di telecamere all’avanguardia per un’ispezione dettagliata.

È stato inoltre creato una nuovissima fabbrica di batterie in cui i pacchi batteria della Grandland elettrica vengono assemblati in loco. Per questo compito sono stati formati speciali esperti in alta tensione. Il fatto che Eisenach stia progettando anche un parco solare per fornire allo stabilimento energia “verde” si adatta perfettamente alla nuova Opel Grandland elettrica e al proprio gruppo batterie. Anche in questo caso la conversione graduale alle energie rinnovabili contribuisce a garantire che l’impianto sia posizionato in modo sostenibile per il futuro e possa continuare la sua storia di successo.