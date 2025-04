Maserati nominata Fornitore Ufficiale di Auto per la GT World Challenge Europe powered by AWS

Maserati fornirà la Safety Car ufficiale e la Leading Car per tutta la stagione 2025 del GT World Challenge Europe powered by AWS grazie a un nuovo accordo tra la casa automobilistica italiana e SRO Motorsports Group. Il ruolo essenziale di Safety Car sarà svolto dalla Maserati GT2 Stradale, la versione stradale della GT2 da corsa di successo del marchio. Grazie alla notevole potenza del motore V6 Nettuno, la GT2 Stradale raggiunge i 100 km/h in soli 2,8 secondi e una velocità massima di 324 km/h.

Maserati GT2 Stradale offrirà sicurezza e stile quando prenderà parte al GT World Challenge Europe in questa stagione

Rifinita in un’elegante livrea Nero Pastello, la Maserati GT2 Stradale offrirà sicurezza e stile quando prenderà parte al GT World Challenge Europe in questa stagione. Sarà affiancata dalla Maserati MC20, scelta come Leading Car per il 2025. Dotata di un cambio a doppia frizione a otto rapporti e di un’aerodinamica pulita e innovativa, sfoggerà un’accattivante livrea Bianco Pastello.

Il nuovo accordo rafforza ulteriormente il legame tra Maserati e SRO Motorsports Group. Il costruttore è già sinonimo di eccellenza grazie a vetture da competizione come la Maserati MC12, che ha riscosso un notevole successo durante l’era GT1. Più recentemente, la Maserati GT2 ha riportato il marchio sulla scena internazionale delle auto sportive, affrontando la GT2 European Series powered by Pirelli, consolidando immediatamente una reputazione vincente.

La stagione 2025 del GT World Challenge Europe powered by AWS inizia questo fine settimana (12/13 aprile) al Circuit Paul Ricard, che ospita una gara Endurance Cup di sei ore a partire dalle 18:00 CEST di sabato. Oltre al ruolo di Safety Car e Leading Car Provider, Maserati sarà in pista anche nel GT2 Europe con iscrizioni sia in classe Pro-Am che Am.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse : “Stiamo affrontando il nostro primo ruolo di Safety Car ufficiale e Leading Car per la stagione 2025 del GT World Challenge Europe powered by AWS. Dalla strada alla pista e ritorno: questa è la nostra storia. Passare dalle competizioni GT2 alla versione stradale è stato un passaggio naturale, per incarnare le performance del nostro marchio, che ora torna in griglia non solo per competere, ma anche in questo ruolo essenziale. Non vediamo l’ora di avviare una partnership di successo con SRO e siamo molto orgogliosi di fornire loro un’auto che possa distinguersi per le sue tecnologie all’avanguardia, le prestazioni significative e uno stile di guida unico. Questo è sempre stato il nostro obiettivo nel mondo delle corse: far rivivere la passione e il DNA competitivo di Maserati in pista”.

Stéphane Ratel, fondatore e CEO di SRO Motorsports Group : “Sono orgoglioso di presentare Maserati come nuova Safety Car e fornitore leader di vetture per il GT World Challenge Europe powered by AWS. Questo accordo aggiunge una nuova dimensione a quella che è stata una lunga collaborazione tra SRO e Maserati. Il nome è sinonimo di eccellenza ingegneristica, dalla leggendaria MC12 fino all’attuale modello GT2 che gareggerà questo fine settimana, quindi sono certo che la GT2 Stradale svolgerà perfettamente il suo nuovo ruolo. Non vedo l’ora di iniziare una partnership di successo”.