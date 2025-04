Dodge Charger Sixpack: possibili ritardi a causa dello stop di Windsor

Dodge Charger Sixpack a benzina sarebbe dovuta arrivare da questa estate per dare sollievo alle vendite del modello che per il momento con la sua versione elettrica non sta decollando sul mercato. Tuttavia, la guerra commerciale di Trump potrebbe complicare le cose. All’inizio di questa settimana, Stellantis ha interrotto la produzione presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor, dove vengono prodotti la Charger e i minivan Chrysler Pacifica e Voyager. Questo ha portato alcuni a ipotizzare che il blocco potrebbe ritardare il lancio della Charger Sixpack.

Il lancio della Dodge Charger Sixpack potrebbe subire ritardi

Resta da capire se la produzione ripartirà davvero il 21 aprile, come previsto. James Stewart, presidente della sezione locale 444 di Unifor, ha riferito a CTV News che l’azienda non ha fornito alcuna conferma ufficiale, specificando che “sta ancora valutando l’impatto dei dazi e prenderà una decisione nelle prossime due settimane”. Ha inoltre lasciato intendere che potrebbero esserci variazioni nei piani produttivi.

Questo scenario alimenta l’incertezza che già grava sul settore. Se però le attività riprenderanno entro la fine del mese, è probabile che il lancio della Dodge Charger Sixpack non ne risenta in modo significativo. Al contrario, un prolungamento della sospensione potrebbe portare a ritardi o a una disponibilità ridotta del modello al momento del debutto.

Sebbene sia ancora presto per sapere come andranno le cose, Dodge ha già confermato che l’auto sarà offerta con un motore Hurricane biturbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri. La versione standard eroga 420 CV (313 kW / 426 CV), mentre la versione ad alte prestazioni sviluppa 550 CV (410 kW / 558 CV).

Si tratta di un miglioramento sostanziale rispetto ai vecchi motori Hemi V8 da 5,7 e 6,4 litri, che erogavano rispettivamente 375 CV (280 kW / 380 CV) e 485 CV (362 kW / 492 CV) nella Challenger. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che l’ Hemi potrebbe tornare alla fine del 2026 .