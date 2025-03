Chrysler Pacifica e Jeep Wagoneer L premiate da US News & World Report nei Best Cars for Families Awards 2025

I premi annuali Best Cars for Families di US News & World Report vengono assegnati ogni primavera per onorare le auto, i SUV e i minivan che offrono la migliore combinazione di sicurezza, affidabilità, spazio, comfort, praticità e connettività nella loro categoria. Per il 2025, la Chrysler Pacifica e la Jeep Wagoneer L sono riconosciute come vincitrici nella classifica delle auto. La metodologia di US News combina il punteggio complessivo del veicolo nella classifica delle migliori auto di US News, le valutazioni di sicurezza e affidabilità, i sedili e il volume di carico e la disponibilità di funzionalità adatte alle famiglie.

Chrysler Pacifica e la Jeep Wagoneer L trionfano ai Best Cars for Families di US News & World Report

In ogni categoria coperta da questi premi, il veicolo con il punteggio composito più alto viene nominato Best Car for Families in quella categoria. US News & World Report ha valutato 100 veicoli e ha nominato i vincitori in nove categorie.

La Chrysler Pacifica 2025, il minivan più premiato di sempre, si è guadagnata l’onore di essere nominata Best Minivan for Families da US News. Questo è il secondo anno consecutivo che la Chrysler Pacifica vince questo prestigioso premio.

“I minivan possono sembrare tutti uguali, ma la Pacifica si distingue come la migliore tuttofare della categoria, con eccellenti valutazioni di sicurezza, un abitacolo versatile, elegante e ricco di comfort e una buona esperienza di guida”, ha affermato Alex Kwanten, caporedattore di Autos presso US News & World Report.

La Chrysler Pacifica offre versatilità, spazio di carico, facile entrata/uscita, una serie di funzioni di sicurezza avanzate, eccellente risparmio di carburante e attributi unici che la rendono una scelta intelligente per le famiglie che cercano un veicolo comodo per adattarsi al loro stile di vita quotidiano e attivo. La Chrysler Pacifica ha la maggior parte delle funzioni di sicurezza standard nel suo segmento, offre capacità AWD disponibili abbinate ai sedili Stow ‘n Go esclusivi della categoria della Pacifica ed è stata la prima minivan con Amazon Fire TV disponibile integrata nel sistema Uconnect Theater. Quest’anno, la Chrysler celebra il 20° anniversario del suo sistema di sedili e portaoggetti Stow ‘n Go.

“L’abitacolo spazioso della Jeep Wagoneer L, i sistemi facili da usare e la miriade di funzionalità tecnologiche la rendono una buona scelta per le famiglie, ma la terza fila adatta agli adulti, il solido risparmio di carburante e i punteggi di sicurezza elevati hanno fatto vincere il premio”, ha affermato Kwanten.

Jeep Grand Wagoneer

La Jeep Wagoneer L del 2025 porta la spaziosità a un livello completamente nuovo. Estendendosi di 12 pollici in più rispetto al modello standard (226,7 pollici in totale) con un aumento di 7 pollici del passo (130 pollici), offre un comfort senza pari per un massimo di otto passeggeri. Ciò si traduce in un volume complessivo di passeggeri migliore della categoria e in un generoso spazio di carico dietro la terza fila, offrendo alle famiglie molto spazio per le persone e gli oggetti di cui hanno bisogno quotidianamente.

Costruita per attrarre il cuore del mercato dei grandi SUV, la Jeep Wagoneer L unisce tradizione, raffinatezza e tecnologia a un comfort senza pari e alla leggendaria capacità 4×4. Alimentata dal motore Hurricane Twin Turbo I-6 standard con 420 cavalli, la Jeep Wagoneer stabilisce il punto di riferimento per potenza ed efficienza nel segmento dei grandi SUV. Il motore Hurricane Twin Turbo I-6 standard è fino al 15% più efficiente dei motori V-8 più grandi, il che aiuta le famiglie in viaggio a risparmiare di più alla pompa di benzina.