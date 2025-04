Stellantis: John Elkann ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha incontrato ieri Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, durante l’incontro il Presidente degli Stati Uniti ha espresso l’intenzione di attenuare le normative sulle emissioni delle auto, una dichiarazione confermata dal gruppo automobilistico. Durante l’incontro, Trump ha detto che Elkann non ha chiesto uno stop ai dazi previsti sulle vetture costruite al di fuori degli Stati Uniti. Il colloquio ha riguardato principalmente le normative concernenti gli standard ambientali.

Stellantis: John Elkann ha incontrato ieri Donald Trump chiedendo chiarezza per l’industria auto

John Elkann ha partecipato al meeting in qualità di leader di Stellantis, che è uno dei principali produttori di auto negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con il presidente americano e la sua amministrazione, in un momento cruciale per il futuro dell’industria automobilistica locale. Tra i temi discussi nell’incontro avvenuto ieri 31 marzo, la competitività del settore automotive in Nord America, già evidenziata da Elkann in una recente call con gli analisti, e l’accessibilità dei prodotti realizzati negli Stati Uniti, con un impatto diretto sulla domanda.

Come altri produttori di auto americani, John Elkann ha sottolineato l’importanza di “chiarezza” per il mercato. Gli Stati Uniti sono un mercato strategico per il gruppo Stellantis, che impiega circa 75 mila dipendenti nel paese, generando un fatturato annuo di circa 63,5 miliardi di euro e registrando consegne di circa 1,4 milioni di veicoli. Il Presidente Donald Trump ha escluso passi indietro sui dazi che partiranno da domani 2 aprile come annunciato in precedenza.

Quello americano rimane un mercato fondamentale per il gruppo automobilistico che deve ancora nominare il successo di Carlos Tavares come nuovo CEO che sarà scelto entro la fine del prossimo mese di giugno come confermato anche dallo stesso John Elkann. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dall’America per Stellantis nel corso dei prossimi giorni e settimane.