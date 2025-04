Ferrari 12Cilindri tra le prestigiose vincitrici del Car Design Award 2025

In occasione della Milano Design Week, il consueto appuntamento con i Car Design Award 2025 ha svelato i vincitori di quest’anno. La cerimonia, che si è tenuta presso l’ADI Design Museum di Milano, ha visto la partecipazione di designers e addetti ai lavori, per un evento nel quale il design automobilistico viene celebrato nel suo dialogo con quello degli interni e con le nuove frontiere della tecnologia. Ferrari è tornata, oltretutto sgasando dentro il cuore della Milano Design Week.

La nuova Ferrari 12Cilindri si è appena portata a casa il Car Design Award, un trofeo che nel mondo delle quattro ruote vale quanto un Oscar vestito di carbonio e cavallino rampante. La cerimonia si è tenuta all’ADI Design Museum. D’altronde, per premiare un’auto che rasenta la scultura, meglio farlo in mezzo all’arte.

A ritirare l’ambito riconoscimento c’era niente meno che Flavio Manzoni, il capo del design Ferrari. Il premio, in piedi dal 1984, tanto per ricordarlo, non è roba per tutti: è assegnato da una giuria di esperti internazionali con occhi affilati e gusti raffinati. E quando questi signori dicono che la 12Cilindri è un capolavoro, c’è da credergli.

“Un mix sublime tra l’eredità estetica dei V12 Ferrari degli anni Cinquanta e Sessanta e le esigenze aerodinamiche del terzo millennio”, si legge nella dichiarazione in favore della splendida supercar italiana. Ma la 12Cilindri non è solo un’altra bella macchina da poster. È l’ultima evoluzione di un lignaggio leggendario: motore anteriore V12, due posti secchi e una classe che ti fa sentire in smoking anche in tuta da corsa. Linee pulite, forme fluide, scarichi sdoppiati come vuole la tradizione e un cofano che si apre al contrario solo per farti rimanere a bocca spalancata.

Ferrari continua a collezionare riconoscimenti e prepara anche altro spazio in bacheca per i prossimi premi. Sempre a proposito della stessa cerimonia, per la sezione Concept Cars la vittoria è andata al team di design Lotus per il progetto Theory 1, mentre Renault ha ricevuto il riconoscimento per il miglior Brand Design Language.