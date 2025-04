Nuova Lancia Ypsilon Cassina: è l’Auto Ufficiale di Cassina alla Milano Design Week 

In occasione della Milano Design Week 2025, Lancia affianca Cassina offrendo un elegante servizio di courtesy car con la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina. Tre vetture della versione più esclusiva sono a disposizione per accompagnare ospiti e personalità tra il Cassina Store e il Teatro Lirico Giorgio Gaber, dove va in scena Staging Modernity, un omaggio ai 60 anni della storica Collezione Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand. Curato da Formafantasma, il progetto è stato presentato in anteprima e ora è aperto al pubblico.

Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina offre di serie Guida Autonoma di livello 2, sistema S.A.L.A., fari Full Led e interni premium

Questa collaborazione rappresenta un ulteriore capitolo nella sinergia tra due eccellenze italiane del design. La Ypsilon Edizione Cassina si distingue per la sofisticata tinta Blu Lancia e un abitacolo che unisce comfort, estetica e materiali sostenibili. Tra gli elementi più iconici: sedili in velluto riscaldabili e massaggianti e un tavolino multifunzione firmato Cassina, che trasformano ogni viaggio in un’esperienza di stile.

La Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, disponibile in versione totalmente elettrica o ibrida, rappresenta l’eccellenza tra le compatte premium di segmento B. Unica nella sua categoria, offre di serie la Guida Autonoma di Livello 2 e il sofisticato sistema infotainment S.A.L.A., un’interfaccia intelligente pensata per semplificare l’interazione con la tecnologia di bordo, garantendo un’esperienza di guida fluida e intuitiva. Completano l’equipaggiamento un ampio display da 10,25”, un avanzato sistema di assistenza al parcheggio e un’illuminazione esterna ad alta tecnologia.

L’intesa tra Lancia e Cassina si riflette anche nelle nuove Casa Lancia, concessionarie ripensate come ambienti raffinati e accoglienti. Arredi esclusivi firmati Cassina, materiali pregiati e giochi di luce naturale creano un’atmosfera elegante e rilassante, evocando l’intimità di una casa italiana. Questi spazi, concepiti come boutique esperienziali, accolgono i visitatori in un contesto dove ogni dettaglio valorizza l’estetica delle vetture, esposte come autentiche opere d’arte.