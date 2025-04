Maserati e Giorgetti svelano una collezione di interni e una one-off Grecale Fuoriserie alla Milano Design Week

Si svela la collaborazione fra Maserati e Giorgetti, due simboli del Made in Italy, durante quest’ultima Milano Design Week 2025. L’occasione è utile per presentare una collezione di interni e una one-off unica, una Maserati Grecale Folgore che ha ricevuto le cure delle Officine Fuoriserie; in questo modo eleganza e innovazione tecnologica si uniscono, come non mai.

Questa nuova partnership tutta italiana si fonda su valori condivisi: meticolosa attenzione ai dettagli, ricerca della perfezione e desiderio di offrire esperienze uniche. Entrambe le Maison incarnano il concetto italiano di “bello e ben fatto”, rivolgendosi a un pubblico raffinato e sofisticato che esige una qualità senza compromessi in un dialogo in cui ogni marchio ispira l’altro, dando vita a nuove sfide e percorsi creativi. Come ha ammesso Klaus Busse, responsabile del design di casa Maserati, il Tridente ha sempre avuto un “profondo legame con il mondo dell’interior design. Abbiamo lavorato con Giorgetti per esprimere la loro personalità e artigianalità creando una Grecale Giorgetti Edition unica nel suo genere, come dichiarazione di innovazione e raffinatezza che riflette la sperimentazione costante del Tridente e la raffinatezza senza tempo di Giorgetti”. Ovvero “un dialogo fra due eccellenze”, come lo ha definito Giancarlo Bosio che è creative director di Giorgetti.

La nuova collezione Giorgetti Maserati Edition rappresenta un viaggio epico fra mare e cielo, col Tridente di Nettuno che è fonte di ispirazione per i nomi dei prodotti. È così che ogni elemento facente parte della nuova collezione di arredi richiama alla mitologia e alla natura indomabile, in un continuo omaggio verso l’iconografia di Maserati e nei confronti del legame fra mari e venti che ispira da sempre i modelli del Costruttore del Tridente. Così Nereide, simbolo di saggezza e potenza, è un divano modulare appoggiato su una solida pedana in frassino, mentre Seidon, ispirato alle linee sinuose delle automobili, unisce forma e funzione in un divano inaspettato, raggiungendo un equilibrio dinamico tra schienale e seduta. La poltrona e il divano scultorei Lorelei avvolgono chi vi si siede in un abbraccio seducente e confortevole, mentre il pouf Teti si distingue per l’eleganza e il raffinato dettaglio geometrico. I tavolini Ligea reinterpretano le forme delle prese d’aria delle automobili con un design dinamico e sofisticato, mentre il tavolino Sibilia, con il suo elemento verticale, evoca la risonanza del vento. Ploto è un tavolino che naviga dolcemente, seguendo il movimento fluido delle onde, con ruote che gli conferiscono libertà di movimento. Infine, Neomeris evoca l’irrequietezza del mare, sempre mosso dalle onde.

La Maserati Giorgetti Edition si fa espressione di una vera e propria “sartoria su ruote”

Celebra infatti l’eleganza e la passione per i dettagli, oltre che l’eredità italiana la Maserati Giorgetti Edition. Parliamo di una one-off basata sull’elettrica versione Folgore della Grecale, rivista dalle Officine Fuoriserie di recente inaugurate a Modena; un luogo dove la tecnologia incontra l’artigianalità.

La carrozzeria è stata verniciata in Gleaming Dusk, con ulteriori personalizzazioni in tinta sulla griglia, mentre la Grecale adotta cerchi da 21 pollici verniciati in Glossy Black con finitura trasparente grigia in contrasto con le pinze dei freni e col logo Fuoriserie proposti in color rame. Gli interni in pelle color denim sono concepiti per rendere omaggio a Giorgetti e valorizzare l’intimità di una “sensazione di casa”, con sedili realizzati con un esclusivo tessuto di lana Giorgetti a 4 fili (denim, bianco mélange, nero e rame), utilizzato anche per la collezione di interni Giorgetti Maserati Edition. L’inconfondibile Tridente presente sui poggiatesta in Alcantara denim è realizzato, per la prima volta, in legno con sfumatura grigio-blu. Tunnel, plancia, volante e pannelli porta sono realizzati in pelle denim con grafica cucita. I battitacco in acciaio inox/legno sono incisi al laser con “Due icone, una visione” e “Eleganza senza tempo”, aggiungendo un tocco di classe a questa che vuole essere una celebrazione dell’eccellenza italiana.

La collezione di interni Giorgetti e la one-off Maserati Grecale sono state svelate oggi, rispettivamente presso lo showroom milanese Giorgetti Spiga e presso lo showroom Maserati di Milano, per un’anteprima privata destinata a ospiti selezionati, mentre da domani, 8 aprile, tutti i visitatori potranno apprezzarle da vicino.