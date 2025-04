Nuova Opel Mokka: esperienza di infotainment digitale di prima classe

La nuova Opel Mokka è accattivante come sempre grazie al suo design esterno delicatamente affilato, ma colpisce anche per i suoi interni rinnovati con nuove tecnologie e innovazioni. Grazie al nuovo abitacolo e al sistema di infotainment, chi guida Mokka può aspettarsi un viaggio ancora più connesso e rilassato. Ciò è garantito dalla piattaforma tecnologica all’avanguardia Snapdragon e dalla dotazione di serie con schermi da 10 pollici personalizzabili in molti modi. Con ChatGPT, l’intelligenza artificiale e di co-apprendimento entra in gioco per la prima volta su Mokka, rendendo ogni viaggio in auto più piacevole e divertente. La nuova Mokka è stilisticamente raffinata all’esterno e a un nuovo livello all’interno: audace, pura, intuitiva e lungimirante.

Chi guida la nuova Opel Mokka può aspettarsi un viaggio ancora più connesso e rilassato

Il nuovo sistema di infotainment multimediale e di navigazione porta la Mokka a un livello superiore. L’abitacolo utilizza la piattaforma Snapdragon Cockpit di nuova generazione e la piattaforma Snapdragon Auto Connectivity di Qualcomm Technologies per offrire esperienze di bordo premium, tra cui grafica all’avanguardia, contenuti multimediali e funzionalità di connettività avanzate come Wi-Fi, Bluetooth e 4G.

Il bestseller ulteriormente sviluppato offre ora di serie un display digitale da 10 pollici con le informazioni per il conducente e un touchscreen a colori altrettanto ampio. Quest’ultimo può essere facilmente gestito tramite widget, proprio come uno smartphone; in alternativa, e in combinazione con il sistema di navigazione opzionale, è sufficiente pronunciare “Hey Opel” per utilizzare il riconoscimento vocale naturale. Entrambi i display possono essere personalizzati in molti modi. Il sistema riconosce il profilo personale del conducente sullo smartphone connesso; la connessione è sempre wireless a bordo del nuovo Mokka. È possibile impostare diverse scorciatoie virtuali sullo schermo centrale e fino a sette diverse combinazioni di colori per l’ambiente preferito offrono ulteriori opzioni di personalizzazione.

Se ordinato con il sistema di navigazione integrato, gli aggiornamenti delle mappe vengono resi disponibili automaticamente via etere. Il sistema, inoltre, apprende costantemente e, in base alle abitudini del profilo di guida associato, suggerisce autonomamente destinazioni e percorsi. L’app myOpel può anche essere utilizzata per inviare facilmente la destinazione e il percorso corrispondente al veicolo. Un altro vantaggio per i conducenti di Mokka Electric, completamente elettrico: dopo aver inserito la destinazione desiderata, viene visualizzato il livello di carica rimanente della batteria all’arrivo. Questo viene determinato in base allo stile di guida precedente. È anche possibile pianificare il percorso includendo le soste di ricarica lungo il percorso. Il sistema calcola quindi i possibili tempi di guida e di ricarica. E lo schermo del SUV elettrico a batteria fornisce ai clienti un’ampia gamma di informazioni e statistiche sul consumo di energia, sul livello di carica e sull’autonomia residua, nonché sul recupero di energia.

Inoltre, Opel offre una soluzione innovativa per il nuovo Mokka e altri modelli per facilitare l’orientamento in ambienti sconosciuti o semplicemente per rendere i lunghi viaggi più divertenti: ChatGPT, disponibile in abbinamento alla Connected Navigation. Grazie alle funzionalità di questa tecnologia di intelligenza artificiale generativa, i conducenti e i passeggeri Opel hanno accesso a un’ampia gamma di informazioni su una lunga lista di argomenti. La tecnologia, sviluppata da OpenAI, è in grado di restituirle agli utenti in modo sofisticato e preciso.

Oltre alla connessione wireless degli smartphone compatibili al sistema di infotainment, il dispositivo mobile personale può anche essere ricaricato senza fili nella consolle centrale della nuova Opel Mokka. Inoltre, dispositivi portatili come smartphone e tablet possono essere collegati anche tramite la presa USB-C nella consolle centrale.

Inoltre, la nuova telecamera posteriore ad alta definizione a 180 gradi garantisce un’eccellente visibilità durante le manovre in città. Inserendo la retromarcia, la visuale posteriore del veicolo viene visualizzata sul monitor da 10 pollici del sistema di infotainment. Oltre alla visualizzazione, segnali acustici e di avviso supportano le manovre in spazi ristretti.

In tutto questo, la chiarezza e l’intuitività dei sistemi di assistenza, dell’infotainment e delle opzioni di regolazione, come l’aria condizionata, sono stati al centro dello sviluppo dell’abitacolo della nuova Opel Mokka. Ingegneri e designer hanno integrato nel touchscreen a colori centrale alcune impostazioni che in precedenza potevano essere controllate tramite pulsanti. E i sistemi di assistenza, non essenziali in ogni situazione, possono essere facilmente disattivati ​​e riattivati ​​con la semplice pressione di un pulsante. L’intero design dell’abitacolo appare più fresco e accattivante, come se provenisse da una classe di veicoli superiore.