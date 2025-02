Opel Mokka e il team Opel Spagna nel campionato spagnolo di energie alternative 2025

Il Campionato spagnolo di energie alternative verrà lanciato questo venerdì 28 febbraio con la partenza dell’Eco Rallye de la Comunitat Valenciana, gara alla quale sarà presente anche il team Opel Spagna con la coppia formata da Hugo Velasco e Celso Roces. L’evento organizzato dall’Action Press Motorsports Club segnerà anche l’inizio della competizione internazionale FIA ​​EcoRally Cup, che riunirà a Castellón i migliori specialisti mondiali della modalità, con una cinquantina di squadre che si sfideranno sulle strade di Valencia. Per questa stagione, la coppia asturiana di Opel presenterà una delle nuove unità della Opel Mokka GS, il SUV 100% elettrico del marchio tedesco, dotato di un motore da 115 kW (156 CV) e di una batteria da 54 kWH, che gli garantiscono un’autonomia di 403 chilometri.

A Castellón, Velasco e Roces faranno la prima tappa di una stagione CEEA che si articolerà in cinque eventi, ripetendo lo stesso calendario del 2024, con Maiorca, Llanes, Coruña e le Isole Canarie, in cui la coppia asturiana cercherà di migliorare il quinto posto della scorsa stagione e di lottare per i primi posti della competizione. Le prime attività nel capoluogo di La Plana avranno luogo venerdì, con verifiche amministrative e tecniche, queste ultime svolte nell’ambito della Piattaforma Centrale del Parco Ribalta.

L’Eco Rallye de la Comunitat Valenciana consisterà in un percorso completo di 305,10 chilometri per i partecipanti al campionato spagnolo di sabato, attraverso quasi quaranta comuni della provincia, dove si svolgeranno le otto sezioni di regolarità (TR4 – 15,20 km; TR5 – 30,30 km; TR6 – 18,9 km; TR7 – 16,80 km; TR8 – 22,50 km; TR9 – 37,20 km; TR10 – 17,20 km; TR11 – 20,20 km), suddivise in due sezioni, per un totale di 178,20 chilometri di corsa contro il tempo.

La giornata inizierà alle ore 9:00, con la partenza della prima squadra da Plaza de España a Castellón, dove sarà situato il centro nevralgico dell’evento, con il parco di ricarica. I partecipanti arriveranno allo stesso palco alle ore 12:50, dopo aver completato la prima sezione di prove speciali di regolarità, per procedere con la ricarica intermedia. Alle 16:00, le squadre torneranno sulle strade valenciane per affrontare le restanti tappe, tra cui la TR+, che assegnerà punti extra per la classifica del campionato. La giornata di gara si concluderà alle 20:50 con il ritorno delle squadre a Plaza de España.

Dopo l’ultima ricarica di sabato sera, l’evento di apertura sia della competizione internazionale che della CEEA 2025 con la Opel Mokka si concluderà domenica alle 12:00, con la cerimonia di premiazione, che per questa edizione avrà luogo in una nuova sede, l’Orenes Gran Casino di Castellón.

Un’altra delle grandi novità dell’evento organizzato dall’Action Press Motoring Club a cui parteciperà Oel Mokka sarà la celebrazione di una cerimonia di partenza venerdì, che avrà luogo alle 19:30 nella centrale Plaza Mayor di Castellón, uno dei punti nevralgici e più frequentati della città, dove si trovano l’icona culturale della Fontana della Plaza Mayor, la Concattedrale di Santa María la Mayor, El Fadri e il municipio. Si tratta di un’ottima opportunità per gli appassionati di vedere da vicino circa cinquanta veicoli.

Hugo Velasco: “Siamo molto emozionati per l’inizio della stagione. Castellón è sempre un ottimo punto di partenza, perché possiamo competere con i migliori specialisti internazionali. Vogliamo rimediare a quanto accaduto nella scorsa edizione, dove un errore in una delle ultime tappe ci ha fatto perdere le posizioni del podio, dopo aver condotto la gara nelle prime prove speciali. Quest’anno avremo la nuova Opel Mokka GS, che sicuramente ci darà tante gioie, e speriamo di lanciarla con il miglior risultato possibile, in vista della lotta per il titolo a fine stagione”.