Prima edizione dello Stellantis Club of Excellence, il premio dedicato ai migliori concessionari europei

100 concessionari, 10 Paesi, 1 vincitore per Paese e un vincitore assoluto per l’Europa. Questi gli elementi chiave della prima edizione dello Stellantis Club of Excellence, il concorso riservato ai concessionari della rete ufficiale Stellantis che hanno ottenuto le migliori performance in termini di soddisfazione del cliente.

L’11 e il 12 giugno si è svolto il primo evento del Club of Excellence Stellantis, una competizione riservata ai concessionari che si sono distinti

Questa prima edizione, tenutasi l’11 e 12 giugno tra Torino e Balocco, è stata preceduta da un intenso processo di selezione dei partecipanti, classificati in base agli indici di soddisfazione della clientela nazionale. La cerimonia, tenutasi la sera dell’11, presso l’affascinante ed ecosostenibile location Green Pea di Torino, ha visto la partecipazione sia dei concessionari candidati al premio sia dei rappresentanti delle Concessionarie Commerciali Nazionali di ciascun Paese.

L’evento è stato presieduto da Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa Allargata, che ha dichiarato: “Sono orgoglioso di essere qui con i concessionari europei che si sono distinti per il loro impegno nel garantire la massima soddisfazione del cliente. Oltre a celebrare i risultati, considero questo evento una grande opportunità per creare un vero spirito di squadra e condividere le esperienze più significative che alimenteranno i nostri successi futuri”.

Ecco la lista dei vincitori, Paese per Paese: At, Auto Sued Mh – Be, Garage Loos – Fr, Maurel Aveyron – Ge, Autohaus Bernegger – It + Eu, Gruppo Autorama Spa – Nl, Van Beek Autogroep – Pl, Phu Sztukowski – Pt, Ethos – Sp, Drivim – Uk, Baylis Group. Il giorno seguente è stato dedicato alla “prova sul campo”, durante la quale i concessionari hanno avuto la possibilità di testare 30 veicoli della gamma Stellantis sugli impegnativi tracciati del Balocco Proving Ground.

Il Club of Excellence Stellantis si configura quindi come un’esperienza completa che, oltre a stimolare una sana competizione tra i concessionari, contribuisce a diffondere le migliori pratiche di mercato a vantaggio dei clienti e, indirettamente, della stessa Stellantis, che può contare su clienti fidelizzati e promotori della reputazione aziendale.