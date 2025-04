“Made in Germany”: Nuova Opel Grandland Elettrica, Astra Elettrica e Astra Sports Tourer Elettrica

Emozionante, elettrica, estremamente efficiente ed estremamente confortevole: tutte queste qualità sono incarnate dalla nuova Opel Grandland Electric e dalle bestseller della categoria compatta Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric. Un’altra caratteristica comune, insolita, dei modelli elettrici a batteria ultramoderni: tutti e tre sono “made in Germany”, ovvero concepiti, sviluppati e costruiti presso le sedi tedesche dell’azienda.

I tre modelli Opel sono tutti e tre sono “made in Germany”

Dal design chiaro e audace, dotate di soluzioni intelligenti e tecnologie all’avanguardia, completamente elettriche e quindi a zero emissioni locali, rappresentano l’energia tedesca che rende ogni modello con il fulmine inconfondibilmente una Opel. Opel è l’unico marchio tedesco del Gruppo Stellantis a offrire questa combinazione caratteristica. Ecco perché subito dopo il lancio i modelli sono stati insigniti del prestigioso “Volante d’Oro” da Auto Bild e Bild am Sonntag: la nuova Grandland come vincitrice del titolo dell’anno 2024 e l’attuale generazione Astra nel 2022. E per promuovere ulteriormente l’elettromobilità, Opel rende ora il passaggio ancora più semplice e conveniente con “Electric All In”, a partire dall’acquisto del veicolo.

La nuova Opel Grandland Electric è stata progettata e sviluppata presso la sede centrale di Opel a Rüsselsheim e ora esce dalla linea di produzione esclusivamente a Eisenach, disponibile con tecnologie rivoluzionarie come i fari adattivi Intelli-Lux HD anti-abbagliamento e la trazione elettrica a lunga autonomia. Il nuovo SUV di punta è la prima serie di modelli del produttore tedesco a basarsi sulla modernissima piattaforma STLA Medium, ottimizzata per i veicoli elettrici e utilizzata a Eisenach. Grazie alla nuova architettura, a un pacco batterie particolarmente piatto con una capacità fino a 97 kWh, a un motore elettrico di nuova generazione e ad altre funzioni di risparmio energetico, la nuova Grandland Electric sarà presto in grado di percorrere fino a circa 700 chilometri a zero emissioni locali secondo il ciclo WLTP.

Per rendere lo stabilimento di Eisenach, in continua evoluzione sin dalla sua inaugurazione nel 1992, idoneo alla produzione delle varianti elettrificate, l’azienda ha investito preventivamente nel sito 130 milioni di euro. Ciò ha comportato cambiamenti significativi nella produzione. Ad esempio, sono state apportate modifiche alla costruzione dello scafo, nonché alla finitura e all’assemblaggio finale. Inoltre, l’intero sistema di trasporto è stato adattato e rinforzato, la costruzione della struttura esterna è stata completamente automatizzata e nelle varie aree sono stati installati numerosi sistemi di telecamere all’avanguardia per ispezioni dettagliate.

Nello stabilimento della Turingia è stato inoltre costruito un nuovissimo reparto batterie, dove vengono assemblati in loco i pacchi batteria per la Grandland elettrica. Per questo compito sono stati formati degli esperti specializzati in alta tensione. Eisenach ha potuto fare affidamento sull’esperienza dei colleghi di Rüsselsheim. Presso la sede centrale della Opel è presente da tempo un’officina per la produzione di batterie, che fa parte della produzione della Opel Astra Electric e della Opel Astra Sports Tourer Electric .

Rispettivamente dal 2022 e dal 2023, i bestseller della categoria compatta saranno disponibili per la prima volta in varianti completamente elettriche. Dotati di tanto spazio e comfort, possono essere utilizzati in modo flessibile e garantiscono un piacere di guida a zero emissioni locali con un senso di responsabilità. Nella sede centrale del marchio in Assia, i dipendenti producono anche nei reparti presse, carrozzeria, verniciatura e assemblaggio finale, nel rispetto delle più moderne condizioni.

In linea con l’approccio “Greenovation” di Opel, le batterie stesse fanno parte dell’economia circolare promossa dall’azienda, che si basa sulle cosiddette quattro “R”: riparazione, rigenerazione, riutilizzo e riciclo. Per rendere ciò possibile, oltre ai “Battery Shop” di Eisenach e Rüsselsheim, presso la sede centrale Opel è presente anche un cosiddetto “Battery Refurbishment Center”. Qui le batterie vengono riciclate se necessario.

Anche innumerevoli componenti e dotazioni di veicoli “made in Germany” che inizialmente i conducenti non notano nel loro modello Opel provengono dal Palatinato. Che si tratti di parti stampate o di gruppi costruttivi, lo stabilimento di Kaiserlautern rifornisce più di 20 stabilimenti Stellantis in Europa e più di 30 modelli contengono parti di “Lautern”. Un esempio è la nuova Opel Grandland: in media, ogni settimana i dipendenti consegnano a Eisenach oltre 18.000 pezzi stampati per la produzione del SUV di punta. Il portfolio comprende supporti per il cambio, pianali per bagagliaio e montanti per il tetto. A Kaiserslautern prendono forma complessivamente 500 componenti diversi, che contribuiscono alla realizzazione di modelli come la nuova Grandland Electric, nonché l’Astra Electric e l’Astra Sports Tourer Electric, realizzati con la stessa precisione tedesca in ogni fase della produzione.

Per promuovere ulteriormente l’elettromobilità, Opel la rende ancora più semplice e accessibile per i clienti, a partire dall’acquisto del veicolo. Chi acquista un modello di auto elettrica a batteria come la Grandland Electric, l’Astra Electric o l’Astra Sports Tourer Electric, potrà usufruire contemporaneamente di numerosi servizi . “Electric All In” è la formula che rende il passaggio un gioco da ragazzi e la mobilità elettrica quotidiana più piacevole. Sono già inclusi servizi come l’eProWallbox Move per la ricarica rapida a casa, il pacchetto Opel Connect PLUS 6 e otto anni di ricarica mobile e assistenza in caso di guasti 7 , nonché la garanzia sulla batteria.