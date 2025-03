Nuova Opel Grandland Plug-in Hybrid: elegante, dinamica, spaziosa e puramente elettrificata

La nuova Opel Grandland è disponibile presso i concessionari tedeschi da alcune settimane. Fin dall’inizio, il nuovo SUV di alta gamma “made in Germany” può essere ordinato con una scelta di tre trasmissioni elettrificate, poiché il nuovo arrivato è il primo Opel basato sulla piattaforma STLA Medium nativa BEV. Una cosa hanno in comune tutte le varianti Grandland: offrono tutte numerose tecnologie innovative, caratteristiche intelligenti e soluzioni sostenibili insieme a un aspetto sorprendente grazie al nuovo Vizor 3D con emblema Blitz illuminato (allestimento GS). Con l’innovativa Opel Experimental, Opel ha illustrato il percorso del marchio verso il futuro: la nuova Opel Grandland trasforma già in realtà molte innovazioni visionarie.

Opel Grandland può essere ordinato con una scelta di tre trasmissioni elettrificate, poiché il nuovo arrivato è il primo Opel sulla STLA Medium

Elegante e dinamica, spaziosa e versatile con un portafoglio di trasmissioni completamente elettrificate: punti di forza che hanno già convinto gli esperti e hanno fatto sì che la nuova arrivata fosse nominata “Migliore auto sotto i 50.000 €” ai Golden Steering Wheel 3 Awards 2024. Il 3D Vizor con logo Blitz illuminato che troneggia orgogliosamente al centro attira immediatamente l’attenzione, mentre la scritta “OPEL” permanentemente illuminata sul retro fa una chiara affermazione. I punti salienti visivi sottolineano l’imponente posizione del più grande SUV Opel.

La nuova generazione Grandland ha una lunghezza del veicolo di 4,65 metri, una larghezza di circa 1,93 metri e un’altezza di 1,66 metri. Ciò rende la nuova Grandland 173 millimetri più lunga, 36 millimetri più alta e 49 millimetri più larga rispetto al suo predecessore. Questo aumento delle dimensioni avvantaggia sia i passeggeri che il vano bagagli. Il passo lungo 2.795 millimetri e il portellone posteriore fortemente inclinato aumentano lo spazio disponibile. I sedili posteriori possono essere ripiegati nel rapporto 40:20:40, creando così un volume di carico fino a 1.645 litri, indipendentemente dal tipo di trasmissione.

Nell’abitacolo, il display centrale da 10 o 16 pollici leggermente orientato al conducente e la consolle centrale alta generano una sensazione sportiva. Dietro il volante, un cluster discreto, ampio e completamente digitale fornisce informazioni essenziali, consentendo al conducente di concentrarsi sul piacere di guidare e, in combinazione con l’head-up display Intelli-HUD, evitando di dover distogliere lo sguardo dalla strada.

A seconda dell’allestimento, i conducenti hanno anche la possibilità di attivare la modalità Pure. Ciò riduce il contenuto sul cluster informativo del conducente e sul display centrale e garantisce ancora meno distrazioni durante la guida notturna o ad alta velocità. Nella tipica tradizione Opel, le impostazioni utilizzate di frequente come il controllo del clima possono anche essere azionate in modo intuitivo tramite alcuni pulsanti rimanenti.

I sedili ergonomici con cuscini laterali regolabili individualmente, certificati da Aktion Gesunder Rücken eV, assicurano anche un piacere di guida puro e, soprattutto, rilassato. La funzione brevettata di ergonomia Intelli-Seat è già di serie su tutti i sedili anteriori. Una speciale depressione al centro del sedile riduce la pressione sul coccige. E fedeli all’approccio “Greenovation” di Opel, il 100 percento dei tessuti e dei rivestimenti degli interni è realizzato con materiali con contenuto riciclato.

Soluzioni pratiche e innovative come il Pixel Box traslucido illuminato, di serie a seconda del livello di allestimento, rendono il viaggio più piacevole. Il caricabatterie wireless per smartphone si trova dietro il vetro, in modo che i dispositivi possano essere caricati mentre vengono riposti in modo sicuro e rimangono visibili. Quest’ultimo aiuta anche a garantire che gli smartphone non vengano dimenticati nel veicolo quando si lascia la Opel Grandland. Vani portaoggetti come le tasche per il telefono negli schienali dei sedili anteriori o l’ampio vano sotto la console centrale che ospita anche una presa da 12 V rappresentano un ulteriore spazio di stivaggio intelligente.

Inoltre, il nuovo SUV top di gamma di Opel è dotato di una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Cruise Control automatico con funzione Stop & Go, il riconoscimento esteso dei segnali stradali, l’adattamento intelligente della velocità e la frenata in caso di incidente. Anche il parcheggio e le manovre sono semplificati dai park pilot anteriori e posteriori, dalla telecamera posteriore con funzione di pulizia automatica e dalla telecamera Intelli-Vision a 360 gradi.

La luce Intelli-Lux HD antiriflesso, che per la prima volta nella nuova Opel Grandland ha più di 50.000 elementi, aumenta la sicurezza durante la guida al buio. A seconda della situazione del traffico prevalente, la telecamera rileva gli utenti della strada davanti e quelli provenienti in senso contrario e la luce Intelli-Lux HD li esclude ancora più rapidamente e con maggiore precisione rispetto alle precedenti tecnologie di illuminazione a matrice. Allo stesso tempo, tutte le funzioni automatiche Intelli-Lux sono state migliorate e portate a un nuovo livello. Il cono di luce davanti al veicolo può essere regolato completamente digitalmente tramite gli oltre 50.000 pixel, in modo da guidare intuitivamente la prospettiva del conducente lungo la strada in curva

Opel dimostra il suo approccio “Greenovation” utilizzando materiali riciclati negli interni, non utilizzando cromature e offrendo esclusivamente trasmissioni elettrificate. Questo approccio non solo giova al clima, ma è anche positivo per le prestazioni di guida della nuova Opel Grandland, la prima Opel a beneficiare della piattaforma Stellantis STLA Medium nativa BEV. Con la Grandland Electric dotata di una batteria da 73 kWh, è possibile percorrere fino a 523 chilometri tra una ricarica e l’altra. La Grandland Electric GS sarà disponibile con una batteria da 82 kWh e l’autonomia aumenta a 582 chilometri. La batteria da 97 kWh sarà presto in grado di percorrere fino a circa 700 chilometri con zero emissioni locali. E se la Grandland ha bisogno di essere ricaricata, può essere caricata fino a 160 kW e impiega meno di 30 minuti per caricare l’80 percento della capacità della batteria presso una stazione di ricarica rapida pubblica.

In alternativa, i clienti possono scegliere l’ibrido con tecnologia a 48 volt o l’ibrido plug-in con potenza di sistema di 143 kW (195 CV) e 350 Nm di coppia massima. Indipendentemente dalla trasmissione, la Grandland combina sempre un piacere di guida dinamico e confortevole.