Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025: annunciato il programma, aperte le iscrizioni

Ancora mancano diversi mesi all’appello, ma è già iniziata la marcia di avvicinamento al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025. Le date da segnare in agenda solo quelle che vanno da martedì 17 a sabato 21 giugno, come per la rievocazione storica della “Freccia Rossa“, riservata alle auto classiche. Per il terzo anno consecutivo il format sarà quello delle 5 giornate, come le edizioni leggendarie dell’anteguerra. Da ieri sono aperte le iscrizioni alla gara di regolarità per le vetture del “cavallino rampante”. Questa si appresta a spegnere le sedici candeline.

Sembra che il Ferrari Tribute 1000 Miglia sia nato ieri, ma sono già passati tre lustri dal suo debutto. Una conferma della rapidità di scorrimento del tempo, che spinge i mesi a ritmo focoso e inarrestabile. La sfida di precisione organizzata per le sportive di Maranello andrà in scena sullo stesso percorso delle auto storiche partecipanti alla rievocazione della 1000 Miglia, che quest’anno proporrà un percorso “a otto” ispirato alle prime 12 edizioni della gara di velocità disputata tra il 1927 e il 1957.

Il via alle danze, come sempre, da Brescia, nella giornata di martedì 17 giugno. Subito dopo le “rosse” raggiungeranno Desenzano. Poi si dirigeranno a Sirmione, Verona, Bovolone, Ferrara e San Lazzaro di Savena (Bologna), dove gli equipaggi potranno concedersi una bella cena e il meritato riposo. Da qui, il giorno dopo, mercoledì 18 giugno, i ferraristi si muoveranno alla volta degli storici Passi della Raticosa e della Futa. A seguire, i passaggi da Prato e Siena. Poi il rombante corteo si sposterà a Roma, per una scenografica sfilata nella capitale e la chiusura di tappa.

Foto da profilo Facebook Ferrari

Le danze del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025 riprenderanno dalla Città Eterna nella giornata di giovedì 19 giugno, con la risalita dello stivale, passando da Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo, San Sepolcro e San Marino, per concludersi a Forlì.

Venerdì 20 giugno, la gara attraverserà l’Italia da Est a Ovest, dall’Adriatico al Tirreno. All’altezza di Empoli l’incrocio del percorso, per disegnare il famoso “otto” di cui dicevamo all’inizio dell’articolo. Da segnalare, in questa tappa, il passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare di Livorno. Poi le supercar e la classiche del “cavallino rampante” proseguiranno la marcia fino a Salsomaggiore, dove gli impegni automobilistici della giornata giungeranno a termine, regalando qualche ora di meritato relax ai protagonisti, nella città dove si svolge il concorso di Miss Italia.

Da qui, sabato 21 giugno, le “rosse” del Ferrari Tribute 1000 Miglia riprenderanno il loro cammino, per la quinta e ultima tappa, che vedrà sventolare la bandiera a scacchi sulla pedana di Viale Venezia, a Brescia, dove le auto di Maranello e quelle della gara classica troveranno migliaia di persone ad abbracciarle, per il saluto finale, dopo 1900 chilometri di percorso.

In apertura dell’articolo abbiamo scritto che da alcune ore si sono aperte le iscrizioni all’evento. Il termine per presentare la domanda di adesione è fissato alle ore 16:00 (ora italiana) di mercoledì 12 febbraio 2025. Entro il 4 marzo verrà inviata la conferma di avvenuta accettazione ai 120 equipaggi Ferrari ammessi, compresi i 35 che potranno prendervi parte, nell’ambito del Tribute, con dei modelli storici del marchio, che andranno a sommarsi a quelli sicuramente presenti nelle file della rievocazione classica della “Freccia Rossa”.