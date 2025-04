Ferrari lancia il nuovo colore Rosso Racing 2025 per le sue supercar

Al ricco ventaglio cromatico offerto da Ferrari alla scelta della clientela delle sue auto sportive si aggiunge ora il nuovo Rosso Racing 2025. La tinta si lega a quella sviluppata dalla casa di Maranello per i bolidi a sua firma impegnati quest’anno in Formula 1 e nell’universo Endurance. Due le versioni in cui il colore viene declinato: Opaco, per richiamarsi alla livrea della monoposto SF-25, e Lucido, per connettersi alla hypercar 499P.

Entrambe le declinazioni cromatiche si prestano a vestire bene le Sports Cars del “cavallino rampante“, affiancando in listino le altre nuance di rosso, dominate ovviamente dal Rosso Corsa, colore di elezione per vestire la carrozzeria delle mitiche GT emiliane.

Una delle espressioni più nobili di quest’ultima specie, nell’era contemporanea, è la Ferrari 12Cilindri Spider, che sposa la più classica architettura meccanica del marchio, con il frazionamento iconico portato nella sigla. A lei è stato affidato il compito di presentare, sui canali social ufficiali dell’azienda italiana, il nuovo Rosso Racing 2025.

Foto da profilo Facebook Ferrari

Dalle immagini pubblicate in rete si ha l’impressione di una felice liaison visiva. Per dirla in altre parole, i tratti puliti e muscolari del suo corpo sembrano adeguatamente valorizzati, dando il giusto rilievo ai flussi armonici dei volumi, ricercati da Flavio Manzoni nel definirne lo stile.

Erede della 812 GTS, la Ferrari 12Cilindri Spider traghetta a un nuovo livello tecnologico e prestazionale le V12 di Maranello coi buoi davanti al carro, frase usata da Enzo Ferrari per esprimere la disposizione anteriore dell’unità propulsiva. In questo modello rivive la magia della vecchia Daytona spider, in virtù di alcuni rimandi stilistici, oltre che per le architetture generali. Pure qui a dominare la scena ci pensa il lungo cofano anteriore, al cui interno si producono gli 830 cavalli di potenza massima offerti dal mezzo al piacere di chi sta a bordo.

La cilindrata è di 6.5 litri; il regime massimo di rotazione è di 9.500 giri al minuto. Incredibili le sonorità meccaniche offerte dal motore al godimento dei sensi. Il quadro prestazionale è al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.95 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.2 secondi. La velocità massima supera i 340 km/h. A quell’andatura, chi assiste al passaggio, vede scorrere solo una freccia colorata, magari in Rosso Racing 2025.