Stellantis celebra 100 anni di attività in Canada

In occasione del centenario di Chrysler Canada, fondata a Windsor, Ontario, si terrà domenica 22 giugno un evento speciale dedicato alle famiglie presso lo stabilimento di assemblaggio Stellantis di Windsor. L’iniziativa è rivolta a dipendenti, pensionati e ai loro familiari, per celebrare insieme un traguardo storico. A completare la giornata, si svolgerà una mostra automobilistica a cura di Cars & Coffee Windsor lungo la Chrysler Centre Road, a partire dalle ore 9:00.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al Canadian Transportation Museum e all’Heritage Village. Per ogni veicolo partecipante all’esposizione, sarà suggerita una donazione di 10 dollari in contanti all’ingresso. L’evento includerà anche la presenza di venditori locali che offriranno cibo e articoli promozionali, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un’occasione perfetta per unire comunità, tradizione e passione automobilistica, celebrando insieme un secolo di storia Chrysler in Canada.

Ad oggi, Stellantis ha prodotto più di 25 milioni di veicoli in Canada, creando decine di migliaia di posti di lavoro e contribuendo all’economia canadese

“Mentre celebriamo un secolo di attività qui in Canada, siamo incredibilmente orgogliosi della nostra eredità. Abbiamo avuto un ruolo determinante nel contribuire a plasmare l’industria automobilistica attraverso innovazioni audaci, eccellenza ingegneristica e design senza tempo, ma accessibili”, ha dichiarato Jeff Hines, presidente e CEO di Stellantis Canada. “Ci siamo evoluti dai nostri umili inizi nel 1925, con soli 181 dipendenti e 4.500 veicoli prodotti, ai quasi 9.000 dipendenti attuali e 440 concessionari da costa a costa, con oltre 25 milioni di veicoli prodotti. Questo traguardo è una testimonianza del duro lavoro e della passione dei nostri dipendenti, della fedeltà dei nostri clienti e della forza dei nostri concessionari. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio. Brindiamo ai prossimi 100 anni!”

Una nuova e speciale segnaletica commemorativa sarà installata nello stabilimento e sulle strade circostanti, per mostrare con orgoglio i prodotti attuali dell’azienda e la sua forte tradizione canadese, ringraziando clienti, dipendenti e concessionari, che hanno svolto un ruolo importante nel successo dell’azienda, con lo slogan: “Non ci avete solo accompagnato. Ci avete guidato”.

La Chrysler Corporation of Canada Limited fu costituita a Windsor il 17 giugno 1925, solo 11 giorni dopo che Walter P. Chrysler fondò la Chrysler Corporation, appena oltre il fiume Detroit a Detroit, la città dei motori. La Chrysler Corporation of Canada succedette alla precedente Maxwell-Chalmers Motor Company of Canada.

Nel 1928, l’azienda acquisì le attività canadesi della Dodge Bros. e il produttore di camion Graham Bros., mentre vennero fondate anche le divisioni Plymouth e DeSoto, rendendo la Chrysler Corp. una casa automobilistica canadese a gamma completa. Un anno dopo, inaugurò il suo primo nuovo stabilimento di assemblaggio, il nucleo dell’attuale stabilimento di assemblaggio di Windsor e oggi sede della famiglia di minivan Chrysler e della nuovissima muscle car Dodge Charger.

Per celebrare il traguardo dei 100 anni, il marchio Chrysler ha presentato la Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition assemblata a Windsor, disponibile per l’ordine a partire da questo mese. La 100th Anniversary Edition presenta dettagli in Granite Crystal Semi-Gloss, esclusivi cerchi in grigio lucido ed è disponibile nelle opzioni di verniciatura esterna Red Hot, Bright White e Hydro Blue con propulsori a benzina o ibridi plug-in esclusivi del segmento. In Canada, la Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition parte da $ 59.190 ($ 56.190 prezzo consigliato dal produttore più commissioni aggiuntive).

Oggi, Stellantis è composta da sette marchi automobilistici in Canada: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep, Ram e Mopar, venduti presso circa 440 concessionari. L’azienda distribuisce anche ricambi e accessori Mopar e Alfa Romeo.

Stellantis in Canada gestisce stabilimenti di produzione di veicoli a Windsor, dove assemblano Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid, Chrysler Grand Caravan (solo per il Canada), Chrysler Voyager (solo per gli Stati Uniti) e Dodge Charger, e a Brampton, Ontario, dove lo stabilimento di assemblaggio di Brampton è in fase di ristrutturazione per un prodotto di nuova generazione, oltre a un importante impianto di fusione di metalli a Etobicoke, nella zona ovest di Toronto.

A livello nazionale, l’azienda dispone di tre hub commerciali regionali (Alberta, Ontario, Quebec), due centri di distribuzione ricambi (Red Deer, Alberta e Brampton, Ontario) e l’esclusivo Centro di Ricerca e Sviluppo Automobilistico (ARDC), anch’esso a Windsor. Inaugurato nel 1996 come partnership tra l’Università di Windsor e Chrysler Canada, l’ARDC è stato il primo partenariato di ricerca tra industria e mondo accademico del suo genere dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla formazione nel settore automobilistico.

L’ ARDC ospita anche lo Stellantis North America Battery Technology Centre, di prossima apertura. Questo fungerà da hub nordamericano per lo sviluppo e la validazione di celle, moduli e pacchi batteria avanzati per veicoli elettrici a batteria (BEV), veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) e veicoli elettrici ibridi (HEV). Il nuovo Centro Tecnologico per le Batterie si baserà anche sulla partnership accademica dell’ARDC con l’Università di Windsor su diversi progetti di test.

Nel 2022, Stellantis ha avviato una joint venture con LG Energy Solution, creando NextStar Energy e il primo impianto canadese di produzione di batterie agli ioni di litio su larga scala a Windsor. NextStar produrrà celle e moduli per batterie agli ioni di litio all’avanguardia per soddisfare una parte significativa del fabbisogno di produzione di veicoli di Stellantis in Nord America.