Fiat Argo 2026 avrà la versione Urban 1.3 Firefly con cambio CVT

Secondo quanto riportato da AutosSegredos Fiat si prepara a introdurre nei prossimi mesi in Brasile una nuova versione della Argo, denominata Urban 1.3 CVT. Questo allestimento andrà a posizionarsi tra le varianti Drive e Trekking con lo stesso motore e cambio, offrendo un’alternativa meno orientata all’off-road rispetto alla Trekking. Se il marchio adotterà una linea simile a quella vista sulla Panda Urban, la Fiat Argo 2026 Urban potrebbe distinguersi per dettagli estetici come specchietti retrovisori verniciati, modanature laterali e barre sul tetto in nero opaco.

In Brasile a breve in arrivo una nuova versione di Fiat Argo 2026

Sotto il cofano, troviamo il collaudato motore Firefly 1.3 litri, che eroga 107 CV con etanolo e 98 CV con benzina, con una coppia rispettivamente di 13,6 e 13,1 kgfm. Il propulsore è abbinato a un cambio automatico CVT che simula fino a sette rapporti, garantendo una guida fluida ed efficiente. La nuova Fiat Argo 2026 Urban punta così a conquistare chi cerca uno stile urbano con un tocco di versatilità.

Gli equipaggiamenti standard includono aria condizionata, servosterzo elettrico, alzacristalli elettrici, serrature elettriche, centro multimediale, cerchi in lega, allarme, serrature elettriche, tra gli altri articoli.

In termini di sicurezza, l’Argo Urban 1.3 CVT giocherà con le normative in vigore, lasciando la fabbrica con i freni ABS obbligatori con EBD, doppi airbag anteriori, sistema di seggiolini per bambini ISOFIX, controlli di trazione e stabilità, assistenza alla partenza in salita, tra gli altri elementi. Vedremo dunque se questa indiscrezione sarà confermata e che novità ci saranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.