Fiat 850, una versione decisamente rivoluzionata rispetto alla storica city car

In un contesto dell’automotive in cui il connubio tra passato e futuro è sempre più centrale, il rilancio di modelli iconici reinterpretati con tecnologie all’avanguardia rappresenta una tendenza ormai consolidata. Dopo il successo della nuova generazione della Fiat 500, ormai quasi “storico” anche se recente, tutto fa pensare che anche un’altra grande protagonista del passato potrebbe presto fare il suo ritorno: la Fiat 850.

Ripensata per adattarsi alle esigenze della mobilità elettrica odierna, la nuova Fiat 850 potrebbe rappresentare una perfetta sintesi tra stile rétro e innovazione digitale. Si tratterebbe, neanche a dirlo, di una city car a zero emissioni, elegante e compatta, pensata per muoversi con agilità nei contesti urbani e periurbani, con un’attenzione particolare a design, comfort e sostenibilità.

Il look della 850 “tutta fantasia”, almeno per il momento, sarebbe ispirato alla linea storica del modello degli anni Sessanta, con elementi iconici come fari anteriori tondi a LED, il richiamo diretto al passato ma, ovviamente, con funzionalità moderne. Non mancherebbe una carrozzeria a due volumi leggermente più grande per garantire maggiore abitabilità e sicurezza, cerchi in stile retrò, bocchette d’aerazione cromate e verniciature bicolore per un look nostalgico.

In questo render della 850 non manca anche il posteriore coupé, ispirato alle versioni Sport storiche, con lunotto inclinato e vano bagagli anteriore o posteriore, vista la trazione elettrica. L’abitacolo potrebbe mantenere un design semplice ed elegante, arricchito da materiali sostenibili, come tessuti riciclati e rivestimenti eco-friendly, un display centrale touch da 10 pollici, integrato armoniosamente in una plancia dallo stile vintage, strumentazione digitale con grafica rétro, per unire modernità e fascino della storia Fiat.

Il ritorno della Fiat 850 la collocherebbe nel competitivo segmento B elettrico, accanto a rivali come Peugeot e-208, Mini Cooper SE e Renault 5 E-Tech Electric. Il prezzo d’ingresso potrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 euro, con le versioni top che superano i 30.000 euro. Ma tutto questo, chiaramente, è solo un sogno per il momento lontano dai piani attuali del brand torinese.