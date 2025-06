Lancia Ypsilon HF e HF Line: On air il nuovo spot TV

Dal 16 al 25 giugno, in Italia, debutta uno spot TV per le nuove Lancia Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon HF Line, entrambe incarnazioni sportive del brand che segnano un cambiamento strategico. La Ypsilon HF, prestazioni stradali di alto livello, e la nuova Ypsilon HF Line, rendono accessibile il linguaggio HF mantenendo il carattere distintivo del marchio. La campagna multimediale include TV, stampa, radio e piattaforme digitali, con un filmato completo.

Lancia Ypsilon HF Line può essere già ordinata presso una delle 160 Case Lancia presenti in Italia

Le nuove Ypsilon HF e Ypsilon HF Line segnano un passo fondamentale nel Rinascimento di Lancia, un percorso che procede con coerenza e determinazione, rispettando tutte le promesse: dalla nuova Ypsilon lanciata nel 2024, alla sportiva HF prevista per il 2025, fino alla futura Lancia Gamma, che verrà prodotta a partire dal 2026 nello storico stabilimento di Melfi. Lo spot, ideato dall’agenzia 777 (frutto della collaborazione tra Armando Testa e Herezie), mette in evidenza le anime differenti delle due vetture: potenza e prestazioni per la Ypsilon HF 280 CV, stile eclettico per la HF Line.

La colonna sonora accompagna le immagini in una città contemporanea con un crescendo emozionante, unendo percussioni e il barrito dell’elefante, simbolo iconico di Lancia. Questo stesso simbolo, insieme al logo HF, è presente sulle vetture e si materializza nel finale dello spot, stagliandosi tra le nuvole in una chiusura visiva carica di significato.

Tra mito e realtà, si racconta che già nel 1953 Gianni Lancia, figlio del fondatore Vincenzo e amministratore delegato dal 1949 al 1955, scelse l’elefantino come portafortuna per il marchio. L’animale simboleggiava forza e determinazione: una volta lanciato in corsa, l’elefante è inarrestabile. Il simbolo del pachiderma al galoppo, inizialmente azzurro e poi rosso, trae origine dalla mitologia orientale, dove rappresenta buon auspicio e vittoria, a patto che la proboscide sia rivolta in avanti.

Questo emblema iconico entrò poi nella storia sportiva del marchio con la HF Squadra Corse, fondata nel 1963 da Cesare Fiorio. Il logo ufficiale del team era composto dalle lettere HF bianche su sfondo nero, accompagnate da quattro elefantini rossi in corsa, e dalla scritta “SQUADRA CORSE” in bianco su fondo rosso. Un simbolo che ancora oggi richiama la tradizione, la potenza e il DNA sportivo di Lancia.

Le nuove Lancia Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon HF Line introducono un logo HF completamente rivisitato, che attualizza i simboli storici del marchio: l’acronimo HF e l’inconfondibile elefantino. Il design è stato semplificato per riflettere modernità ed eleganza, mantenendo intatto il legame con l’eredità Lancia. Il risultato è un segno grafico equilibrato, che unisce innovazione, italianità e un tocco di audacia. I colori richiamano quelli del logo Fulvia Coupé del 1966, mentre l’inclinazione delle lettere rievoca la Lancia Delta anni ’90, esprimendo dinamismo e aggressività.

Con queste due versioni della Ypsilon, il brand apre una nuova fase, in cui stile e prestazioni si fondono con un forte richiamo al passato. Entrambe incarnano lo spirito del leggendario elefantino rosso, simbolo di forza e coraggio, che torna protagonista nello spot: attraversa la città, tra atmosfere evocative e suoni tribali, fino a comparire nel cielo, come un presagio di vittoria e rinascita.