1000 Miglia 2025: tutte le informazioni sull’evento per auto storiche e Ferrari

Tutto pronto per la 1000 Miglia 2025. I motori delle auto storiche e delle supercar impegnate nel Ferrari Tribute si preparano ad entrare in azione. Le danze prenderanno forma dal 17 al 21 giugno, con la nuova rievocazione della mitica “Freccia Rossa“. Il conto alla rovescia è ormai terminato. Fra poche ore si entrerà nel vivo della grande festa motoristica.

Quest’anno il percorso da Brescia a Roma e ritorno avrà una forma ad “otto”, ispirandosi alle alchimie del sentiero stradale seguito nelle epiche edizioni anteguerra. L’itinerario scelto unirà l’Est della costa adriatica con l’Ovest di quella tirrenica. In totale gli equipaggi protagonisti della manifestazione percorreranno 1.900 chilometri, farciti di storia e di bellezza. Attese ben 420 auto ai nastri di partenza della 1000 Miglia 2025, che promette ancora una volta uno spettacolo unico, con un museo viaggiante di straordinario fascino.

Dopo lo start da viale Venezia a Brescia, la prima tappa si concluderà a San Lazzaro di Savena (Bologna). Mercoledì 18 giugno l’arrivo nella capitale. Il gran finale è previsto per la giornata di sabato 21 giugno, quando a partire da mezzogiorno le auto storiche della 1000 Miglia 2025 torneranno in viale Venezia a Brescia, prima del saluto del pubblico in piazza Vittoria.

Come da (ormai) collaudata tradizione, il convoglio delle “nonne” a quattro ruote sarà anticipato dalle “rosse” del Ferrari Tribute 1000 Miglia, che aggiungeranno note di grande splendore all’evento, nella dimensione più sportiva. Ben 123 vetture del “cavallino rampante” entreranno in azione. Presenti all’appello tanti modelli esclusivi, che affronteranno le 144 prove cronometrate e le 9 prove di media previste.

Nel parterre dei bolidi di Maranello costruiti dopo il 1958 spiccano una 250 GT Berlinetta Lusso del 1964, una F40, una Enzo, una Testarossa, tre Daytona SP3, due Dino 246 GT. Ad impreziosire ulteriormente la flotta ci penseranno alcune 599 GTO, F12tdf, 812 Competizione, SF90 XX Stradale, Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale, 488 Pista. Non mancheranno all’appello le nuove 12 Cilindri. Come al solito, l’evento Ferrari condividerà le stesse tappe di quello riservato alle auto storiche.

I favori del pronostico, alla 1000 Miglia 2025, sono per Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, che restano il duo da battere, dopo quattro vittorie consecutive a bordo della loro splendida Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, dopo due secondi posti consecutivi con la Lambda Casaro VII Serie del 1927, tenteranno di strappar loro il primato, ma non saranno gli unici. Nel novero dei pretendenti vanno segnalati pure Tonconogy-Ruffini, Turelli-Turelli, Sisti-Gualandi, Di Pietra-Di Pietra, Belometti-Ricca e Belotti-Plebani.

Fra gli equipaggi in gara figura anche qualche volto noto: alla guida di una Porsche 356 1500 Speedster del 1954 ci sarà Joe Bastianich, che ingaggerà un duello a distanza con l’ex collega di Masterchef Carlo Cracco, navigatore di Ezio Ronzoni su una Bugatti T40 del 1927. Ad interpretare il ruolo di co-driver ci sarà pure l’onorevole Mariastella Gelmini, su una Ermini Glico 1100 Motto del 1952. A bordo di un’Alfa 1900 Super Sprint del 1956 affronteranno la sfida i velisti Max Sirena e Giulia Conti.

Programma della 1000 Miglia 2025

La 1000 Miglia 2025 si disputerà su cinque tappe. Dopo lo start di Brescia del 17 giugno, gli equipaggi si muoveranno alla volta di Desenzano, Sirmione, Verona e Ferrara, per poi raggiungere San Lazzero di Savena (Bologna), dove prenderà forma il meritato riposo.

Subito dopo la colazione del giorno dopo, mercoledì 18 giugno, il variopinto corteo di auto storiche inizierà la marcia verso i passi della Futa e della Raticosa, per poi raggiungere Prato, Siena e Roma, nel cui cuore si svolgerà una passerella nel segno della Dolce Vita, con arrivo in via Veneto.

Quando la ruota del tempo segnerà la data di giovedì 19 giugno comincerà la risalita dello stivale, con passaggio da Orvieto, Foiano della Chiana e Sansepolcro, San Marino e Cervia-Milano Marittima, teatro della chiusura di tappa.

Da qui, venerdì 20 giugno, riprenderanno le danze in direzione di Forlì, Empoli, Pontedera e Livorno, con passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare, per poi proseguire verso Viareggio, il Passo della Cisa e Parma, dove le auto storiche e i loro equipaggi potranno godere di alcune ore di meritato riposo.

Nella giornata di sabato 21 giugno si disputerà la quinta e ultima tappa, che riporterà gli equipaggi a Brescia, dove anche la 1000 Miglia 2025 avrà il suo epilogo, tra due ali festanti di gente, che abbracceranno l’arrivo delle oltre 400 auto storiche ammesse alla gara (o comunque di quelle che riusciranno a reggere fino alla bandiera a scacchi della prestigiosa manifestazione). A questo link il programma completo e dettagliato.

Le auto storiche italiane alla 1000 Miglia 2025

Abarth

FIAT 750 Zagato

FIAT 1400 Berlinetta Touring

Alfa Romeo

6C 1500

6C 1500 S

6C 1500 SS

6C 1750 SS (2 esemplari)

6C 1750 GS Spider Zagato (8 esemplari)

6C 1750 GS Spider Brianza

8C 2600 MM Spider Zagato “SF”

8C 2300

8C 2900 A

8C 2900 B Lungo

6C 2500 S cabriolet Touring

6C 2500 SS

6C 2500 SS cabriolet Pinin Farina

1900 Super

1900 Super TI

1900 Super Sprint (6 esemplari)

1900 SSZ

Giulietta Sprint Bertone (5 esemplari)

Giulietta Sprint Bertone (4 esemplari)

Giulietta Sprint Veloce Bertone (2 esemplari)

Ferrari

121 LM Spider Scaglietti

166/212 Spider Corsa

195 Inter Berlinetta Vignale (2 esemplari)

195 Inter Coupé

212 Export

212 Inter Coupé Vignale

212 Inter Europa Pininfarina

212 Inter Pinin Farina

225 S Spider Vignale

250 GT Europa

250 MM Spider Vignale

340 America Spider Vignale

340 MM Barchetta Touring

375 MM

375 MM Spider Pinin Farina

750 Monza Spider Scaglietti

Fiat

1100 [508 C] Barchetta (2 esemplari)

1100 [508 C] Sport

1100 [508 C] Sport Speciale

1100 B Berlina (2 esemplari)

1100 ES Berlinetta Pinin Farina

1100 Sport “Gobbone”

1100 Hardtop Ala d’Oro

1100/103 Berlina (4 esemplari)

1100/103 TV Berlina (2 esemplari)

1100/103 TV Coupé Pinin Farina

1100/103 TV Spider

1400 A Diesel

1500 Berlina

500 C “Belvedere”

500 C “Topolino” (2 esemplari)

500 Sport (2 esemplari)

508 Spider Sport “Balilla”

508 S “Balilla” Coppa d’Oro (3 esemplari)

508 S “Balilla” Mille Miglia

508 C

514 CA Spider Sport

514 MM (2 esemplari)

514 S

520 ( esemplari)

522

600

8V Berlinetta (2 esemplari)

Campagnola (2 esemplari)

Lancia

Aprilia Berlina 1350

Aprilia Berlina 1500

Augusta

Aurelia B20 GT 2000

Berlinetta Pinin Farina (7 esemplari)

Aurelia B20 GT 2500 (6 esemplari)

Aurelia B20 GT 2500 Berlinetta

Aurelia B24 Spider “America” Pinin Farina (4 esemplari)

Dilambda (2 esemplari)

Lambda Tipo 214

Lambda Tipo 216

Lambda V serie Casaro

Lambda Casaro VII Serie

Lambda Tipo 221

Lambda Spider Tipo 221 Casaro (3 esemplari)

Lambda Tipo 218 e 219 (corto)

Lambda Tipo 221 VIII Serie

Lambda Tipo 222 e 224 (lungo)

Lambda Tipo 223 Corto Spider

Lambda VIII Serie

Lambda VIII Serie (222)

Augusta

Maserati

A6 1500 Berlinetta Pinin Farina

A6 GCS/53 Fantuzzi

