Ha preso il via la 1000 Miglia di Alfa Romeo in collaborazione con Luna Rossa

È partita ufficialmente oggi la 43esima edizione della 1000 Miglia, dopo le necessarie verifiche sportive e tecniche. Prende avvio così un’edizione che coinvolge oltre 400 esemplari provenienti da 29 Paesi differenti, con sicure protagoniste due Alfa Romeo iconiche: la 1900 Super Sprint del 1956, custodita al Museo Storico Alfa Romeo di Arese e nella collezione di Stellantis Heritage, accanto alla nuova 33 Stradale prodotta in edizione limitata di soli 33 esemplari tutti già venduti.

Come è noto la 1900 Super Sprint sarà condotta, lungo i 1.900 chilometri del tracciato “a otto”, dal team di Luna Rossa mentre alla 1000 Miglia debutta ufficialmente su strada la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, condotta dal suo fortunato proprietario. La gara ha preso il via da Piazza della Vittoria, diretta in direzione Lago di Garda, quindi Verona e poi Ferrara fino a raggiungere San Lazzaro di Savena. Da domani si andrà verso i passi della Raticosa e della Futa per poi passare dalla Toscana a Roma. Giovedì sarà invece la volta di Orvieto, Arezzo e San Marino fino a raggiungere il mare di Cervia-Milano Marittima. Quindi venerdì le Alfa Romeo, e tutta la carovana di vetture impegnate nella rievocazione, giungeranno a Livorno passando per il Passo della Cisa per poi arrivare fino a Parma; l’ultima tappa di sabato condurrà la gara fra Cremona e i borghi della Bassa, fino a ritornare nuovamente a Brescia.

Luna Rossa protagonista con Alfa Romeo sulla 1900 Super Sprint

La prima fase della collaborazione fra Luna Rossa e Alfa Romeo vede fra i protagonisti di questa 1000 Miglia proprio i membri del team di Luna Rossa. Questa prende avvio alla 1000 Miglia con Alfa Romeo, mettendosi alla guida dell’iconica 1900 Super Sprint. La partnership prende avvio dal fatto che la 38° America’s Cup per la prima volta metterà piede in Italia presso lo scenario del Golfo di Napoli.

La ricerca della perfezione tecnica e la passione per le sfide passa quindi da questa inedita collaborazione. Il primo assaggio si vedrà proprio durante questa edizione della Freccia Rossa che vede, come protagonisti, i principali artefici del team di Luna Rossa. Fra questi Max Sirena che è Skipper e Team Director di Luna rossa con otto partecipazione alla America’s Cup. Accanto a lui ci saranno anche Vittorio Bissaro, Trimmer / Sailing Team, Jacopo Plazzi, Coach & Youth&Women’s Program Coordinator, Umberto Molineris, Trimmer / Sailing Team, Ruggero Tita, Helmsman / Sailing Team, Rocco Falcone, Trimmer / Sailing Team, Guido Gallinaro, Helmsman / Sailing Team, Giulia Conti, Helmswoman / Women’s Sailing Team, Alice Linussi, Trimmer / Women’s Sailing Team, Maria Vittoria Marchesini, Helmswoman / Women’s Sailing Team, e Sara Paesani, PR & Communications Manager.