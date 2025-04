Citroën protagonista con C5 Aircross Hybrid della quarta puntata di “Urban Green”

Citroën sarà protagonista anche della quarta puntata stagionale di “Urban Green”, il format televisivo improntato su sostenibilità ed evoluzione delle città in programma su Rai 2 domani a partire dalle 10:00. La quarta tappa del format farà tappa a Padova, dopo essere passato da Torino, Genova e Reggio Emilia; lì la Citroën C5 Aircross Hybrid si fa protagonista del racconto sulla mobilità sostenibile e sul ruolo centrale delle famiglie nelle nuove esigenze urbane.

In questo nuovo contesto urbano, che guarda con maggiore interesse alle tematiche tipiche della sostenibilità, la Citroën C5 Aircross Hybrid 225 e-EAT8 rappresenta la sintesi migliore fra tecnologia, comfort e attenzione rivolta all’ambiente. Grazie all’adozione di un propulsore ibrido plug-in, permette di avere a disposizione le prestazioni tipiche di un motore termico in abbinamento alla silenziosità dell’elettrico per un valore di autonomia a zero emissioni pari a 55 chilometri percorribili. Parliamo quindi di una soluzione ideale per chi guarda a una mobilità più pulita senza rinunciare a versatilità e piacere di guida.

La puntata che vede come protagonista la Citroën C5 Aircross Hybrid guarda anche alle esigenze delle famiglie

La puntata ambientata a Padova affronta le questioni della mobilità urbana abbinandole alle esigenze delle famiglie. In questo contesto la Citroën C5 Aircross Hybrid si distingue per le ampie dosi di comfort che mette in campo, grazie pure all’utilizzo di sospensioni Progressive Hydraulic Cushions e ai sedili Advanced Comfort progettati per un’esperienza di viaggio sempre rilassante e votata al comfort sia in città che nei lunghi viaggi.

Il conduttore della trasmissione, Mario Acampa, con Giovanni Falcone che è managing director di Citroën Italia in una delle precedenti puntate

Anche in questo caso Citroën dimostra il proprio impegno nello sviluppo di una mobilità che guarda a condizioni sostenibili e accessibili per rispondere alle esigenze dei moderni automobilisti. Il costruttore rafforza anche la missione di rendere la transizione energetica un’opportunità per tutti, ragionando su modelli che combinano tecnologia e rispetto per l’ambiente con un occhio di riguardo alla sicurezza. Mediante la partecipazione alla trasmissione “Urban Green”, Citroën ristabilisce il ruolo di protagonista nella sostenibilità urbana. Ci sarà spazio, infatti, per altre nuove tappe in diverse città italiane per migliorare la consapevolezza nei confronti di una mobilità responsabile e sempre più sostenibile.