Citroën C5 Aircross: la nuova versione ibrida plug-in da 180 CV da oggi è ordinabile in Italia

Citroën ha aperto gli ordini nelle scorse ore della Citroën C5 Aircross con un nuovo motore 180 e-EAT8 ibrido plug-in che va ad aggiungersi all’attuale 225 e-EAT8 ibrido plug-in. Questa nuova versione, che sostituisce quella con propulsore PureTech 180 a benzina, contribuisce alla transizione energetica del marchio francese, offrendo un’alternativa elettrificata più rispettosa dell’ambiente.

Inoltre, riflette il desiderio del brand di Stellantis di facilitare l’accesso a questa nuova tecnologia proponendo una versione più accessibile. Questa variante rappresenta una soluzione economica ed ecologica per i clienti che possono ricaricare il veicolo a casa o in ufficio e potranno così effettuare i loro spostamenti quotidiani in modalità elettrica, ricorrendo al motore termico soltanto per i viaggi più lunghi.

Citroën C5 Aircross: da oggi è possibile ordinare in Italia la nuova variante PHEV

La nuova Citroën C5 Aircross 180 e-EAT8 associa un motore benzina PureTech da 1.6 litri da 150 CV a un powertrain elettrico da CV (81 kW) e sviluppa una potenza combinata di 180 CV e 360 Nm di coppia massima.

Questo motore offre tutto il piacere della guida in modalità 100% elettrica con una coppia immediatamente disponibile, un’accelerazione lineare e un’incomparabile sensazione di fluidità e scorrevolezza, fino a una velocità massima di 135 km/h. Accanto al propulsore a combustione interna troviamo un cambio automatico e-EAT8 di ultima generazione che, oltre all’efficienza, offre comfort e facilità di utilizzo.

La catena di trazione è associata a una batteria di nuova generazione da 12,4 kWh (11,3 kWh di capacità effettiva) composta da 84 celle da 41 Ah. Questa batteria ottimizzata, che sfrutta una nuova chimica, consente anche di proporre un’offerta ibrida più interessante.

Permette di percorrere fino a 58 km nel ciclo WLTP in modalità 100% elettrica e offre quindi la tranquillità di poter viaggiare senza vincoli in aree a traffico limitato e di effettuare la maggior parte dei propri spostamenti quotidiani in modalità elettrica. Può essere ricaricata in 1 ora e 40 minuti sfruttando un caricatore da 7,4 kW. La sua versione più leggera emette solo 35 g/100km di CO2.

Con questa nuova C5 Aircross 180 e-EAT8, Citroën presenta sul mercato un’offerta che associa un’esperienza unica di comfort e piacere di guida a un prezzo contenuto.

Aggiornamenti anche per la versione da 225 CV

Oltre all’introduzione di questa nuova variante, lo storico marchio automobilistico francese migliora la sua offerta della 225 e-EAT8, associando il motore benzina PureTech da 1.6 litri da 180 CV a un motore elettrico da CV (81 kW) per una potenza combinata di 225 CV. L’autonomia in modalità full electric è aumentata di oltre il 15%, passando da 55 km a 64 km.

Adottando la norma Euro 6.4, la C5 Aircross PHEV utilizza una batteria di nuova generazione con una nuova chimica, che aumenta la capacità totale da 13,2 kWh a 14,2 kWh (12,9 kWh di capacità effettiva), mantenendo lo stesso numero di celle: 96 (con celle che passano da 38 Ah a 41 Ah). La versione più leggera emette solo 28 g/100 km di CO2 secondo il ciclo combinato WLTP.

Questo sviluppo rafforza la versatilità del SUV francese, aumentando la facilità di viaggiare in modalità 100% elettrica, pur offrendo la capacità di passare alla modalità termica per affrontare lunghi viaggi o semplicemente per aumentare l’autonomia nell’uso quotidiano. La batteria può essere ricaricata in meno di 2 ore usando un caricatore da 7,4 kW. La nuova Citroën C5 Aircross 180 e-EAT8 è ora ordinabile in Italia a partire 43.350 euro (IVA inclusa).

Ricordiamo anche che Citroën propone Citroën Citizen Services, che facilita un’esperienza globale più serena e incoraggia una mobilità rispettosa e responsabile con programmi che si applicano specificamente alla gamma ibrida plug-in.

Offre un accesso ai servizi di ricarica privati e pubblici di Free2Move eSolutions, che aiutano i clienti a trovare le soluzioni migliori per effettuare la ricarica, sia a casa che in viaggio. Il cliente può inoltre essere assistito nella scelta e nell’installazione di un’unità di ricarica a parete nel luogo che preferisce, dopo un’analisi precisa delle sue esigenze, dell’impianto elettrico e delle offerte di finanziamento dedicate.

Durante i viaggi, grazie alla connessione al portale di mobilità globale Free2Move – che fornisce l’accesso a 260.000 stazioni di ricarica in Europa, il conducente sarà in grado di visualizzare rapidamente i punti di ricarica disponibili e i relativi prezzi, e di sbloccare il punto di ricarica all’arrivo utilizzando l’app eSolutions Charging o la tessera eSolutions.

La funzione PHEV Plug-In Reminder aiuta a sfruttare al meglio la propria vettura ibrida plug-in invitando il cliente a ricaricare più frequentemente la batteria, nel caso in cui l’utente non lo faccia regolarmente. Il veicolo analizza i dati di utilizzo e, se necessario, emette una notifica sul display dopo cinque giorni e 10 viaggi senza che la batteria sia stata ricaricata.

La funzione PHEV Connect è un servizio offerto ai clienti business (gratuito il primo anno) che consente ai gestori delle flotte di ridurre i consumi e le emissioni, analizzando i comportamenti di utilizzo e di ricarica degli utenti, al fine di aiutarli ed accompagnarli in un utilizzo più efficiente del loro veicolo ibrido plug-in.

Il SUV ibrido plug-in è stato premiato da FattoreMamma.com

La Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è l’auto ideale per le giovani famiglie con figli che pongono la serenità e il comfort al centro delle loro esigenze. Per coinvolgerle, il brand francese si è rivolto a FattoreMamma.com, un portale specializzato per mamme (o future mamme) che conosce e vive il mondo della maternità e che contribuisce a far nascere relazioni positive tra le mamme e i brand, creando valore in modo condiviso.

FattoreMamma ha proposto ad oltre 300.000 mamme iscritte alla community MammacheTest la candidatura al test di esperienza. Tra le oltre 5500 candidate, sono state selezionate alcune mamme con almeno un bambino dagli 0 ai 3 anni e almeno un fratello più grande, che hanno effettuato il test drive della C5 Aircross PHEV presso le concessionarie Citroën.

Le mamme tester, dopo aver provato la vettura, hanno risposto online ad un questionario di gradimento, contenente anche la domanda per l’assegnazione del bollino tech “Consigliato dalle Mamme – FattoreMamma”.

I risultati del test sono stati ottimi. Oltre l’80% del gruppo di tester ha dichiarato che consiglierebbe il prodotto ad altre mamme e quindi la nuova Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In ha ottenuto il bollino tech “Consigliato dalle Mamme – FattoreMamma”.

Le caratteristiche più apprezzate e segnalate dalle mamme sono state: il comfort di guida ma anche quello acustico e dei passeggeri, la sicurezza derivata anche dagli aiuti alla guida, la tecnologia per un maggior rispetto dell’ambiente e la disponibilità di spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio.