La nuova Citroën C3 ha trasformato le idee innovative del concept Oli in qualcosa di reale

Quasi tre anni fa, la concept car Citroën Öli ha suscitato grande interesse nel settore automobilistico grazie al suo design innovativo, alla forte attenzione alla sostenibilità e alla sua visione unica della mobilità elettrica, accessibile e pratica. Questi principi hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo delle auto. Oggi, molte delle caratteristiche stilistiche e filosofiche di Öli sono riprese nella Nuova Citroën C3, una city car versatile e spaziosa. La C3 integra elementi distintivi che richiamano la visione all’avanguardia della concept car, segnando un’evoluzione nel design e nella strategia del marchio, e aprendo un nuovo capitolo nel suo percorso innovativo.

La nuova Citroën C3 eredita il linguaggio di design introdotto dalla concept car Citroën Öli

Il design della Nuova Citroën C3 è caratterizzato da un’equilibrata combinazione di geometrie verticali e superfici orizzontali, uno stile già delineato nella concept car. Il frontale presenta il logo ovale e gli chevron tipici della Öli, che richiamano gli esordi del marchio. Questa nuova identità è sottolineata dalla presenza di griglie nero lucido che reinterpretano ingegnosamente l’iconico Doppio Chevron Citroën, offrendo un aspetto robusto e sofisticato.

Di notte, la Nuova Citroën C3 introduce una nuova firma luminosa ispirata direttamente all’Öli. I fari anteriori e posteriori presentano un design a tre livelli, con una lente orizzontale centrale e due verticali ai lati, creando un motivo visivo simile a delle lame che non solo è esteticamente gradevole, ma migliora anche la visibilità e la sicurezza stradale. Questa nuova firma luminosa a Doppio Chevron è già stata implementata sugli ultimi modelli del Marchio, come la Nuova Citroën C4 e C4 X, e sarà presente anche sulla prossima generazione della Citroën C5 Aircross.

Anche gli interni della C3 riflettono la filosofia di design di Öli, offrendo uno spazio architettonico ottimizzato che privilegia il comfort e l’innovazione tecnologica. La sua plancia di grande impatto, basata su una barra trasversale che ospita un proiettore HMI Smartband e il sistema di infotainment “Bring your own device”, anticipa l’innovativo Head-Up Display e il comfort C-Zen Lounge di cui si può godere a bordo della Nuova Citroën C3.

In termini di sostenibilità, la Nuova Citroën C3 incarna le linee generali promosse dalla concept car Citroën Öli, aprendo la strada a un futuro elettrico che non solo rispetta l’ambiente, ma cerca anche di migliorare la vita quotidiana di tutti. Come Öli, la Nuova C3 va controcorrente con l’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili, la sua leggerezza e la ricerca della giusta quantità, in un mercato sempre più attento al peso e all’impatto ambientale delle auto.