Citroën e DS Automobiles: nuove opportunità per i loro clienti con gli incentivi della Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha recentemente lanciato una nuova e significativa campagna di incentivi per favorire il rinnovo del parco auto circolante, con l’obiettivo di promuovere l’acquisto di veicoli a basse o zero emissioni in cambio della rottamazione di auto inquinanti. Per il 2025, sono stati stanziati oltre 23 milioni di euro a favore dei residenti lombardi che desiderano adottare una mobilità più sostenibile e ridurre il loro impatto ambientale.

Citroën e DS aderiscono agli incentivi della Regione Lombardia per le auto elettriche e ibride

Citroën offre vantaggiosi incentivi fino a 5.500 euro per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, tra cui la C3 Aircross elettrica e le versioni ibride della C3 e della C4. Per esempio, il prezzo della C3 Hybrid nell’allestimento Plus scende a 16.050 euro, mentre quello dell’ë-C3 si attesta a 18.400 euro. Inoltre, la Citroën AMI, l’auto urbana completamente elettrica, può beneficiare di incentivi aggiuntivi. Le richieste per ottenere gli incentivi potranno essere presentate dal 3 aprile al 31 ottobre 2025, salvo esaurimento fondi.

Anche DS Automobiles ha deciso di aderire al piano incentivi della Regione Lombardia, supportando così il rinnovo del parco auto con modelli a basse o zero emissioni. Per il 2025, sono stati messi a disposizione oltre 23 milioni di euro per incentivare i residenti lombardi verso una mobilità più ecologica e sostenibile. I modelli selezionati della gamma DS, tra cui il DS 3 Hybrid 145 e il DS 3 E-TENSE 100% elettrico, beneficiano di contributi fino a 3.500 euro.

Anche il DS 4 Plug-In Hybrid 225, un SUV di classe superiore, accede a un incentivo di 3.000 euro. Grazie a questa iniziativa, l’esperienza DS, che coniuga eleganza, comfort e sostenibilità, diventa accessibile a un numero sempre maggiore di automobilisti. Il programma di incentivi sarà valido fino al 31 ottobre 2025 e include sia sconti che la rottamazione di veicoli inquinanti. Per maggiori informazioni, è possibile consultare i DS Store aderenti o il sito ufficiale del brand. Dunque per i clienti di Citroën e DS in Lombardia una opportunità molto interessante.