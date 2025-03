Stellantis porta la Citroen e-C3 in Serbia: produzione al via insieme alla Grande Panda

Secondo le ultime notizie provenienti dai media serbi, lo stabilimento Stellantis di Kragujevac si prepara a partecipare alla produzione della Citroen e-C3, affiancando lo stabilimento di Trnava, in Slovacchia. A confermarlo è Sasa Djordevic, presidente della Federazione dei sindacati indipendenti della Serbia, il quale ha dichiarato che alcuni componenti della e-C3 vengono già realizzati in Serbia prima di essere inviati in Slovacchia per l’assemblaggio.

L’annuncio rappresenta una buona notizia per i lavoratori serbi Stellantis, poiché l’arrivo di un nuovo modello nello stabilimento potrebbe rafforzare l’occupazione e l’industria automobilistica locale. Tuttavia, è probabile che la produzione serba si limiti a coprire eventuali surplus di domanda, piuttosto che diventare un polo produttivo principale.

Nonostante l’impegno nella realizzazione della Citroen e-C3, il vero modello di punta che sarà prodotto a Kragujevac sarà la Fiat Grande Panda. Il sindacalista serbo ha sottolineato che la Serbia interverrà nella produzione della e-C3 solo in caso di necessità, ovvero se lo stabilimento slovacco di Trnava non sarà in grado di soddisfare tutti gli ordini. Al momento, non sono noti i numeri precisi sulla quantità di veicoli che saranno prodotti in Serbia, ma questa collaborazione rappresenta comunque un passo avanti per lo stabilimento serbo all’interno del gruppo Stellantis.

Entrambi i modelli, Citroen e-C3 e Fiat Grande Panda, condividono la stessa piattaforma CMP Smart Car, sviluppata da Stellantis per la realizzazione di auto elettriche accessibili. Nonostante la Fiat Grande Panda sia leggermente più grande della e-C3, entrambe sfruttano la stessa tecnologia di propulsione.

Le specifiche tecniche includono una batteria da 44 kWh con tecnologia LFP fornita da SVOLT, il motore elettrico da 113 CV per un’autonomia di circa 320 km (ciclo WLTP). L’espansione della produzione in Serbia per questi modelli, in definitiva, dimostra come Stellantis stia cercando di ottimizzare i costi e aumentare la capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di auto elettriche economiche. Un cambio di rotta evidente e necessario rispetto alle grandi e costose vetture degli ultimi anni.