Fiat Professional a marzo registra la miglior quota degli ultimi 2 anni

Il mese di marzo si è concluso positivamente anche in casa Fiat Professional. La sezione destinata ai veicoli commerciali di casa Fiat ha infatti fatto registrare la migliore quota proposta in questi ultimi due anni; dati che gli permettono di porsi al vertice del mercato dei veicoli commerciali nel mercato tricolore.

Sulla base dei dati elaborati da Dataforce, Fiat Professional ha registrato un mese di marzo con ben 5.058 veicoli venduti; in questo modo la quota di mercato risulta pari al 28,9% risultando quindi la migliore degli ultimi due anni.

Anche l’elettrico di Fiat Professional risulta al top nel comparto dei veicoli elettrici a marzo in Italia

Fiat Professional può vantare così una leadership che si configura anche per il comparto dei veicoli commerciali elettrici, in virtù di una quota di mercato in questo caso pari al 22,8% grazie alle disponibilità di una gamma completamente rinnovata. All’interno di questa gamma dedicata trova posto il nuovo E-Ducato che il costruttore produce anche in Italia, presso lo stabilimento abruzzese di Atessa; adotta una nuova batteria di seconda generazione capace di 110 kWh, per un’autonomia di 424 chilometri nel Ciclo WLTP di riferimento.

Il Ducato si conferma il veicolo commerciale più venduto in Italia a marzo, grazie a 2.570 immatricolazioni totali e una quota di mercato nel Segmento dei furgoni di grandi dimensioni pari al 34,8%. Molto bene anche il dato del Fiat Doblò che si pone al primo posto nel suo comparto di riferimento, quello dei van compatti, grazie a 1.828 unità immatricolate dall'inizio alla fine di marzo 2025 in virtù di una quota di mercato pari al 38,3%. Bene anche Scudo che risulta al secondo posto nel suo Segmento di riferimento con una quota del 16,7%. La leadership nel mercato italiano dei veicoli commerciali è la riprova dell'apprezzamento dei clienti professionali della rinnovata gamma di veicoli di Fiat Professional. Condizione corroborata dall'introduzione di nuove varianti 100% elettriche di seconda generazione e da un portafoglio di nuovi servizi connessi che permettono di essere sempre all'avanguardia nel fornire le soluzioni migliori per le diverse esigenze dei clienti professionali.