Fiat Professional presenta i nuovi Scudo ed E-Scudo S-Design

FIAT Professional è pronta a lanciare i nuovi Scudo ed E-Scudo S-Design, una reinterpretazione dell’iconico veicolo commerciale leggero del marchio italiano che unisce funzionalità e stile in un look moderno e sportivo. Progettati per chi cerca un mezzo di trasporto che offra praticità senza compromettere l’estetica, Fiat Professional Scudo ed E-Scudo S-Design si distinguono per il loro look esclusivo e il carattere forte, pronti a soddisfare sia le esigenze professionali che personali.

Ispirati all’iconico logo di FIAT Professional, vantano l’eredità e il fascino moderno del marchio, con il logo ben in vista sulla fiancata. L’imponente look sportivo ed elegante strizza l’occhio a chi cerca un veicolo moderno, dinamico e distintivo che unisce funzionalità ed estetica.

Fiat Professional Scudo ed E-Scudo S-Design coniugano un marchio iconico con un look sportivo moderno

La serie speciale del famoso LCV di FIAT Professional presenta una livrea forte e audace che enfatizza la capacità di carico utile del veicolo, mostrando una striscia diagonale posizionata sopra l’asse posteriore, un elemento cruciale pensato per aggiungere un senso di movimento e mettere in risalto la forza dell’asse posteriore, sottolineando visivamente la robustezza del veicolo.

Le linee diagonali sulla carrozzeria supportano il logo, rafforzandone la posizione atletica e capace. L’ultima aggiunta alla gamma di veicoli commerciali di FIAT Professional offre un esclusivo design, già incluso, aggiungendo un pizzico di determinazione positiva e personalità. Tra questa vasta gamma di caratteristiche accattivanti, l’Icon Pack garantisce paraurti verniciati e cerchi in lega da 17 pollici Diamond Cut.

Disponibili ora sia nella versione ICE (VAN L2H1 2.0 BlueHdi 180hp cambio automatico) che BEV (Van L2 BEV 75kWh con motore elettrico da 100kW e 136hp e un’autonomia di 352 WLTP ciclo combinato), Scudo ed E-Scudo S-Design saranno offerti in diversi mercati europei, in particolare Italia, Francia, Germania, Belgio e Austria, con un’ampia gamma di pacchetti opzionali.

L’Icon Pack offre paraurti verniciati, fendinebbia anteriori e specchietti retrovisori esterni ripiegabili. I fari full LED ne esaltano l’aspetto visivo e garantiscono visibilità e comfort ottimali su strada, assicurando che ogni compito venga gestito con maggiore efficienza e divertimento, mentre i cerchi in lega Diamond Cut riflettono raffinatezza, elevando sia Scudo che E-Scudo a un livello completamente nuovo. I veicoli offrono anche un livello unico di versatilità dell’abitacolo con il suo esclusivo sistema Moduwork. Questa caratteristica innovativa consente di trasformare la configurazione a tre posti in una postazione di lavoro funzionale, integrandosi perfettamente con il vano di carico per massimizzare lo spazio e l’utilità.

Il Winter Pack abbraccia le più recenti tecnologie automobilistiche, tra cui sedili anteriori riscaldati e un volante in pelle con funzionalità di riscaldamento, perfetto per i climi più freddi. Dotata del sistema Radio NAV DAB con navigazione integrata, FIAT Professional punta a sottolineare l’importanza di mantenere il conducente informato e concentrato. Unendo sicurezza ed efficienza, la telecamera Dynamic Surround View offre una visuale completa a 180 gradi, aiutando il conducente durante le manovre e il parcheggio in spazi ristretti.

La sicurezza è ulteriormente aumentata dai sensori di parcheggio anteriori, Blind Spot Detection (BSD), Flankguard e una telecamera di parcheggio posteriore, che garantiscono tranquillità anche in condizioni di guida difficili. Un altro pacchetto degno di nota è il Comfort Pack, che si concentra sul miglioramento dell’accessibilità e della funzionalità. Il conducente, grazie alla modalità Keyless Start e Access, può accedere facilmente a Scudo ed E-Scudo S-Design, pronto per iniziare il viaggio.